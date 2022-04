Rússia ha declarat la suspensió de pagaments del seu deute extern en no acceptar els seus creditors el pagament en rubles, assegurava ahir l’empresa de notació Standard and Poor´s en un comunicat. Rússia, que té els seus comptes en dòlars bloquejats als Estats Units i també en altres països per les sancions internacionals, ha intentat pagar amb rubles els seus bons amb venciment del 4 d’abril, però els inversors s’han negat a acceptar-ho davant la pràctica impossibilitat de convertir els rubles en divisa. Segons S&P, això equival a un «impagament selectiu», que es declara quan un país, institució o empresa incorre en impagament d’alguna de les seves obligacions però no del seu deute global. En teoria, Rússia té encara un anomenat «període de gràcia» de 30 dies des d’aquesta data del 4 d’abril per a efectuar els seus pagaments de capital i interessos, però S&P considera molt improbable que li pugui servir. «No esperem ara que els inversors aconsegueixin convertir els pagaments en rubles a dòlars per una suma equivalent a les quantitats degudes, ni que el Govern pugui convertir aquests pagaments en aquests trenta dies», diu l’empresa. Standard and Poor´s raona que això és perquè les sancions contra Rússia probablement s’enduriran en les pròximes setmanes, i «obstaculitzaran la voluntat russa i la seva capacitat tècnica de complir els termes i condicions».