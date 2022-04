La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va refusar ahir opinar sobre l’última proposta del Govern d’Aragó sobre com s’haurien de repartir les proves en una possible candidatura conjunta als Jocs d’Hivern de 2030: «No és una proposta que s’adeqüi ni que considerem lògica», va dir. «No entrarem a comentar propostes. No vull continuar amb la polèmica unilateral que ha obert una de les parts», va sentenciar Plaja en la roda de premsa posterior a la reunió del govern català d’aquest dimarts. En aquest sentit, la portaveu va insistir que cal treballar a partir de la proposta tècnica que van signar el COE i la Generalitat, i que Aragó no accepta per considerar que el repartiment no és just entre totes dues comunitats.

Després de despenjar-se de l’acord amb el COE, Aragó va traslladar una proposta alternativa, en la qual plantejaven repartir l’esquí alpí i el de fons entre les dues comunitats, mentre que Catalunya acolliria el ‘freestyle’ i l’esquí de muntanya i Aragó el surf de neu i el biatló. El govern aragonès també va posar sobre la taula que les proves femenines i masculines d’un mateix esport tinguessin diferent seu. «No és una proposta que considerem lògica», va concloure Plaja.