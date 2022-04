Boris Johnson, la seva dona, Carrie Johnson, i el ministre de Finances, Rishi Sunak, han estat multats per la Policia Metropolitana de Londres per haver infringit les lleis d’emergència celebrant festes a Downing Street i altres departaments governamentals durant el confinament. Johnson va negar inicialment al Parlament l’existència d’aquestes festes i mai ha admès cap culpa, malgrat les proves irrefutables de la seva presència.

El líder laborista, Keir Starmer, i Nicola Sturgeon, la ministra principal d’Escòcia, van demanar la dimissió del primer ministre i del responsable de Finances. L’anomenat Partygate va causar indignació entre els ciutadans. El Govern havia demanat enormes sacrificis als ciutadans durant la pandèmia, però les normes no van afectar els que les imposaven. Hi va haver festes de Nadal, pícnics als jardins de la residència oficial del primer ministre, gresques amb alcohol fins a la mitjanit i la festa d’aniversari de Johnson el juny del 2020, organitzada per la seva dona.

En total, Scotland Yard ha investigat 12 festes celebrades durant la pandèmia a Downing Street i a altres departaments ministerials. Fins ara ja s’han notificat més de 50 multes. L’equip de Johnson no va detallar per quins esdeveniments ha estat multat. Les sancions oscil·len entre les 20 i les 50 lliures (de 24 a 60 euros).