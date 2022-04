Les autoritats de Nova York buscaven anit l’home que va obrir foc ahir al matí durant l’hora punta al metro i va deixar setze ferits, deu d’ells per bales, en un caòtic atac que van qualificar com a «violent», però no de caràcter terrorista.

Quatre hores després dels fets, la cap de Policia, Keechant Sewell, va dir als mitjans que el tiroteig no s’estava investigant com a terrorisme i que, «encara que ha estat un incident violent, aparentment ningú té ferides mortals a conseqüència d’aquest cas». Dels deu ferits per bala, la meitat estaven ahir en estat crític però estable, va assenyalar una font sanitària.

Les autoritats busquen ara al sospitós, un home abillat amb una armilla de construcció verda i una màscara de gas que va llançar un artefacte per omplir de fum el vagó de tren abans de començar a disparar contra els viatgers al seu interior, al seu pas per Brooklyn. Segons els vídeos de seguretat, el responsable de l’atac, que presumiblement va escapar enmig de la confusió, és de raça negra, altura mitjana i constitució corpulenta, va indicar la cap policial. El succés va tenir lloc prop de les 08.30 del matí mentre el tren esperava per entrar a l’estació del carrer 36, a l’altura del barri de Sunset Park, moment en què l’individu va llançar el seu artefacte per disseminar fum, va obrir foc i va ferir «múltiples persones al tren i a l’andana», va detallar Sewell.

Les declaracions dels testimonis als mitjans locals i els enregistraments compartits a les xarxes socials dibuixen una escena caòtica, amb els passatgers espantats i els ferits sagnant, escampats pel vagó i pel terra de l’andana mentre són atesos.

Un testimoni que era present al tiroteig, identificat com Yav Montà, va relatar a la cadena CNN com els passatgers van començar a ensopegar-se els uns amb els altres dins del vagó quan «el fum ho va engolir tot» i la sensació de «pànic» viscuda abans que s’obrissin les portes del vagó.

Les autoritats, que van suspendre ràpidament diverses línies de metro mentre inspeccionaven els trens i estacions, van descartar l’existència d’explosius i va reobirir la major part del sistema de transport, però continuaven desconeixent els motius o si va ser premeditat.

Als voltants de l’estació afectada pel tiroteig, inicialment tallats al trànsit i amb les escoles confinades per precaució, es van aplegar un gran nombre d’ambulàncies i unitats d’emergència, incloent les brigades especialitzades en bombes. Segons fonts diplomàtiques, no hi havia constància de cap ferit europeu, però encara no hi havia confirmació oficial, i s’intentava esbrinar si hi havia algun ciutadà mexicà entre els afectats, ja que a Sunset Park hi ha una gran comunitat resident d’aquest país.

Mentre arribava la informació amb comptagotes, molts novaiorquesos van recordar l’intent d’atac terrorista en una concorreguda estació de Manhattan el 2017, l’autor de la qual està condemnat a cadena perpètua, però també la recent ona de tirotejos a la ciutat. Des que va començar 2022, més de 360 persones han estat víctimes de tiroteig a la Gran Poma i només els dos últims anys aquest tipus d’incidents s’han incrementat d’un 72%, segons dades oficials. La governadora de l’estat, Kathy Hochul, va assegurar que els novaiorquesos estan «cansats i farts» de la violència armada i es va comprometre a usar totes les eines disponibles per combatre-la, en col·laboració amb l’ajuntament.