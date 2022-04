El bar de Barcelona on la matinada d’ahir es va originar un aparatós incendi, que va afectar vuit edificis i va deixar 4 ferits, anava a ser precintat divendres passat per denúncies veïnals, i la dona que el regenta -ferida de gravetat en el sinistre-, es troba sota custòdia policial.

L’incendi es va iniciar en un local situat al número 73 del carrer València de Barcelona arran d’una forta explosió, que va acabar afectant set finques limítrofs més, mentre que desenes de persones van haver de ser desallotjades dels seus habitatges.

El tinent d’alcalde de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va explicar des del lloc dels fets que el bar on es va originar l’incendi havia rebut diverses denúncies telefòniques per part dels veïns a causa de les «molèsties» que ocasionava. Encara que no consten de moment denúncies escrites, va precisar Batlle, les queixes telefòniques van derivar en una inspecció dels serveis del districte de l’Eixample, que van acordar després del registre un precinte preventiu de l’establiment, que és un local llogat. Aquest precinte s’havia d’haver executat divendres passat, però no va poder materialitzar-se ja que el bar es trobava tancat i no mostrava signes d’activitat, tampoc durant els últims dies. El tinent d’alcalde ha informat, així mateix, que la dona ferida de gravetat per cremades, i que es troba ingressada a l’hospital Vall d’Hebron, és la persona que regenta el bar i està sota custòdia policial dels Mossos d’Esquadra fins que pugui prestar declaració, per així poder aclarir els fets. La dona va ser trobada a l’exterior del bar ferida de gravetat.