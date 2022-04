El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va anunciar ahir la detenció del polític prorús Víctor Medvedchuk, amic del cap del Kremlin, Vladímir Putin. «S’ha efectuat una operació especial gràcies al Servei de Seguretat d’Ucraïna Bravo!», va escriure Zelenski al seu canal de Telegram. El missatge està acompanyat d’una foto de Medvedchuk, assegut, emmanillat i vestit amb roba militar amb una insígnia amb la bandera ucraïnesa. Medvedchuk es trobava en arrest domiciliari per ordre del jutge, però va fugir el 24 de just quan Rússia va iniciar la seva «operació militar especial» a Ucraïna. El polític i empresari, de 67 anys, estava acusat d’alta traïció per revelar secrets d’Estat, tenir negocis a l’annexionada península ucraïnesa de Crimea, treballar per a Rússia i tenir «sòlids vincles» amb Putin. De fet, va visitar en diverses ocasions Moscou per reunir-se amb Putin, fet del qual va informar profusament la televisió pública russa.