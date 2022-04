El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d’abril situa el PSOE com a virtual guanyador d’unes eleccions amb el 30,3% dels sufragis, però retalla significativament la distància que mantenia amb el PP, que després de l’arribada d’Alberto Núñez Feijóo com a líder dels populars se situa a només 3,1 punts, amb el 27,2% dels vots. Un escurçament de les distàncies destacable perquè al mes de març la diferència era de 7,7 punts. Els populars creixen a costa de Vox, que al baròmetre d’abril perden 1,9 punts respecte al març i se situen amb una intenció de vot del 14,4%. El baròmetre del CIS d’abril es va fer entre l’1 i el 9 d’aquest mes, i per tant recull ja l’elecció de Feijóo com a president del PP que va tenir lloc el 2 d’abril al congrés dels populars a Sevilla.

Pel que fa a la valoració dels líders, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, encapçala el rànquing amb un 5,36, però Feijóo ja se situa en segona plaça, amb un 5,2. El predecessor de Feijóo al capdavant del PP, Pablo Casado, va obtenir un 3,48 al baròmetre del més de març Yolanda Díaz i Alberto Núñez Feijóo són els únics que aproven. Darrere seu va el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb un 4,65; el líder de Més País, Íñigo Errejón, amb un 4,45; la líder de Cs, Inés Arrimadas, amb un 4; i l’últim és el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 3,16. El CIS manté el PSOE al capdavant amb el 30,3% dels vots, 1,2 punts menys que al març. El PP obtindria el 27,2% dels vots, 3,4 punts més que al mes de març. Vox perd 1,9 punts mentre Unides Podem també perd i es queda amb el 10,7% de les respostes, mentre que al mes de març tenia 1,1 punts més, un 11,8%. Ciutadans continua la seva caiguda. Obtindria el 2% dels vots, 1,2 punts menys que el 3,2% de març. La formació d’Inés Arrimadas ja queda per darrere de formacions com ERC i Més País en intenció de vot. ERC manté a la baixa les seves expectatives de vot, amb el 2,4% de les paperetes, tres dècimes menys que al març. Junts es manté també estable a la baixa, amb l’1,2% dels sufragis, una dècima menys, mentre la CUP perd dues dècimes i apareix al sondeig d’abril al 0,9% de les respostes.