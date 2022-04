La fiscalia del Tribunal de Comptes (TdC) ha rebaixat de 9 a 3,4 milions d’euros la suposada responsabilitat comptable contra els 35 ex alts càrrecs de la Generalitat per l’organització de l’1-O i de l’acció exterior dels governs d’Artur Mas i Carles Puigdemont. El ministeri públic ha presentat la seva demanda i justifica la rebaixa perquè se cenyeix estrictament als fets provats en la sentència del Suprem o constatats i atribuïbles a persones en concret, deixant al marge actes culturals i viatges a l’estranger on es va defensar el dret a l’autodeterminació. La demanda consta de 130 folis i s’agrupa en més de 29 conceptes comptables procedents de la sentència del Suprem i de la investigació sobre l’acció exterior.

La demanda es divideix en dues parts diferenciades, ja que deriva de dos procediments: d’una banda de la sentència del Tribunal Suprem contra diversos membres del Govern que va encapçalar Carles Puigdemont, i per un altre de la fiscalització efectuada pel Tribunal de Comptes sobre l’acció exterior de la Generalitat i l’ens denominat Diplocat. En les respectives actes de liquidació provisional del Tribunal de Comptes es va calcular que el muntant presumptament desviat ascendiria, en suma, a uns 9 milions d’euros, si bé la Fiscalia en la seva demanda rebaixa aquesta xifra a 3,4 milions. Més d’un milió per l’1-O Segons la Fiscalia, la demanda fixa en 1,2 milions la quantitat destinada a la preparació del referèndum de l’1-O. El Tribunal Suprem va derivar al Tribunal de Comptes l’execució de la responsabilitat civil pels fets que va sentenciar en 2018 i que van suposar condemnes de sedició i malversació per a exdirigents com Oriol Junqueras. Per calcular la presumpta responsabilitat comptable en la preparació d’aquest referèndum, la Fiscalia només es fixa en els antics càrrecs condemnats pel delicte de malversació, és a dir, Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa, als qui considera responsables solidaris. La demanda també es dirigeix contra Carles Puigdemont «en atenció a la seva condició de responsable màxim de la Generalitat», i inclou els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig, perquè, segons la sentència del Suprem, «van posar els seus departaments al servei d’actes nuclears d’execució». La Fiscalia exclou, no obstant això, al diputat d’ERC Josep Maria Jové -ex alt càrrec de la Conselleria d’Economia i home de confiança de Junqueras- i l’exdirector general de Patrimoni Francesc Sutrias. En aquesta part de la demanda la Fiscalia exclou una sèrie de despeses, com les relatives a l’encàrrec per part de la Generalitat a l’empresa postal Unipost de cara al 1-O o l’ús de locals públics, que el Suprem va excloure de la sentència en no poder determinar «l’efectiu perjudici que tal ús hauria comportat». Sí que recull la partida destinada a la cartelleria del referèndum: 61.879 euros. 2,2 milions per l’acció exterior La segona part de la demanda se centra en l’acció exterior desplegada per la Generalitat i el Diplocat en favor del procés, inclosos viatges d’ex alts càrrecs o despeses de les delegacions de la Generalitat a l’estranger. Segons la Fiscalia, «la demanda afecta a presidents i consellers de les dues legislatures i a persones que ocupaven graons intermedis en els departaments afectats». Diu el ministeri públic que «l’afectació a alguns dels responsables disminueix de manera considerable» respecte a l’import que va reclamar la instructora del Tribunal de Comptes: 5,4 milions a una trentena d’ex alts càrrecs com Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.