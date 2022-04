Ucraïna encara intenta assumir l’horror de l’ocorregut a Butxa. Després de les imatges de cadàvers tirats pels carrers i cossos inerts amb les mans lligades a l’esquena, ha sortit a la llum el cas de més d’una vintena de nenes i adolescents violades constantment durant setmanes pels soldats russos.

La Defensora del Poble ucraïnesa, Liudmila Denisova, va relatar dilluns a The New York Times la violació de 25 nenes i adolescents, d’entre 11 i 14 anys en un soterrani de la localitat de Butxa. Segons les seves mateixes declaracions, nou han quedat embarassades. «Els soldats russos els van dir que les violarien de tal manera que no voldrien tenir relacions sexuals amb cap home, per evitar que tinguin fills ucraïnesos», va afegir. L’alcalde de Butxa, Anatolii Fedoruk, ho va confirmar dimarts però va assegurar que no revelaran més detalls per protegir-ne la identitat.

La violació com a arma de guerra és una afirmació de poder i dominació. Una estratègia per sotmetre l’enemic a través de les dones, de fer-lo fugir de casa seva, d’avergonyir-lo. És una arma barata i efectiva i deixa una estela de conseqüències, físiques i psicològiques, tant a les víctimes com al seu entorn.

En una guerra en la qual la brutalitat s’està convertint en la tònica general, el cas d’aquestes nenes ha retornat al primer pla la realitat de moltes dones que romanen atrapades a Ucraïna. «Documentem minuciosament cada atrocitat, cada crim. Hem creat un arxiu especial en línia d’aquests crims perquè el món conegui la veritat i perquè els russos rendeixin comptes per cada gota de sang ucraïnesa que vessen», va assenyalar el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba, en un comunicat. A més d’aquestes nenes, va afegir, desenes de dones i nens han estat violats i assassinats. Dimecres passat, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va acusar les forces invasores de perpetrar «centenars de violacions» a dones i també a nenes: «S’han registrat centenars de casos de violació, inclosos els de nenes menors d’edat i nens molt petits. Fins i tot un nadó!».

L’agència de l’ONU dedicada a les dones i oenegés com Human Rights Watch s’han fet eco dels casos comprovats o denúncies d’agressió sexual per part de militars russos. La filial ucraïnesa de l’oenegé La Strada, que defensa els drets de les dones, ha rebut fins ara al seu número verd «trucades referents a set casos de violació de dones i nens ucraïnesos per part d’ocupants russos», va declarar per telèfon a l’AFP una responsable de l’organització, Aliona Kryvuliak. Però temen que la realitat sigui molt pitjor quan comenci a dissipar-se la commoció de les víctimes. «Pot haver-hi centenars, fins i tot milers, de dones i joves violades per les tropes russes», estima Kryvuliak.

Molts casos es coneixen a través dels cossos abandonats a les carreteres o enterrats a les fosses comunes. Un exemple és el de l’esgarrifosa imatge presa pel fotògraf Mikhail Palinchak en una carretera a 20 quilòmetres de Kíev. En la instantània, sota una manta apareixien apilats els cadàvers d’un home i diverses dones. Elles estaven nues i els seus cossos havien estat en part cremats, segons el fotògraf. Difícilment hi haurà manera de comprovar el que els va passar, i com elles, centenars de dones hauran sofert sense poder mai explicar l’ocorregut ni assenyalar els seus violadors.

La directora executiva d’ONU Dones, Sima Bahous, va dir que s’estan rebent cada vegada més denúncies de violacions i altres abusos. «La combinació de desplaçaments massius amb una gran presència de reclutes i mercenaris, i la brutalitat mostrada contra els civils ucraïnesos, ha fet saltar totes les alarmes», va assenyalar Bahous. En la seva línia habitual, el Ministeri de Defensa de Rússia ha negat totes les acusacions, que considera un intent de Washington de difondre informació falsa per motius propagandístics.