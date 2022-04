El cap de la Unitat d’Alta Biocontenció de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i viròleg, Xavier Abad, no descarta l’arribada d’una setena onada, però creu que no caldria una quarta dosi de la vacuna de la covid. Ho va explicar en una entrevista a l’ACN, on també va parlar de la situació que s’està vivint la Xina, on aposten per una estratègia covid zero que, sosté «estaria condemnada al fracàs» al món occidental. Pel que fa al canvi de tendència respecte al coronavirus, Abad diu que aquest any «no té sentit» parlar del pas de pandèmia a endèmia, i que s’haurà de deixar passar un hivern més per veure com reacciona el sistema immunològic de la societat i si poden entrar en escena noves variants del virus.

De fet, ara mateix, considera que «no es pot determinar» amb seguretat si hi haurà un nou repunt de covid a la tardor i, en cas afirmatiu, si tindria més o menys efectes que els anteriors. Un dels punts a favor, però, és que la resposta immunològica a Catalunya podria ser «prou bona» per a baixar la rampa de la setena onada i fer-la «menys agressiva de la que algunes prediccions estan insinuant» en cas que les variants siguin similars a les ja conegudes. Així, en l’escenari actual, el viròleg no considera que s’hagi d’estudiar l’administració d’una quarta dosi de la vacuna a la població general, més enllà dels col·lectius de risc. «En l’àmbit general no ho veig, però s’haurà de veure com està la situació en sis mesos», apunta.