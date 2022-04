Barcelona ha tornat. La turística, la que omple els carrers de gom a gom, la que tothom fotografia i la que omple les terrasses. Ho ha fet amb l’arribada de milers de turistes durant aquesta segona meitat de la Setmana Santa. Una multitud omple els punts cèntrics i clau de la ciutat, fins al punt que la Sagrada Família i el parc Güell havien esgotat les entrades per a ahir a primera hora i només en quedava un grapat a la venda per a avui. La reactivació turística per Setmana Santa serà l’avantsala d’una primavera extraordinària a Barcelona

El catric-catrac de les maletes va ser el despertador del divendres, juntament amb algun crit victoriós dels aficionats de l’Eintrancht de Frankfurt que encara seguien de festa pel centre de la ciutat. «Acabem d’arribar de Miami. Hem pujat caminant per la Rambla i ha estat un passeig preciós», van explicar Roberto Pérez i Mercedes Pedraja abans d’agafar el bus turístic que els descobriria «tot el que doni temps» de la ciutat. Com ells, Marcus Linnen està gaudint de Barcelona des de dilluns i ho farà amb la seva família fins demà. Això sí, el motiu de la seva visita va ser el partit d’Europe League que va enfrontar dijous l’Eintracht contra el Barça. «Ens ha sorprès la gastronomia de Barcelona», relatava mentre lluïa la samarreta de l’equip alemany que va eliminar el Barça del torneig europeu. «És la primera vegada que visitem Barcelona. Hem planificat gairebé tots els dies amb diferents plans i activitats», va afegir mentre buscava com arribar al parc Güell. Mana el turisme estranger Tot i que els turistes estrangers tenyeixen la ciutat, els nacionals també es deixen veure. És el cas de Cristina Torres, que va convèncer la seva família per passar aquests dies festius a Barcelona i no en un altre lloc. Juntament amb el seu marit i els seus fills, de 14 i 12 anys, va visitar la Sagrada Família. Van arribar dijous de Saragossa i gaudeixen del «tracte genial» que els està oferint la ciutat fins diumenge, van comentar. Al monument de Gaudí hi havia una allau de gent i els busos turístics acumulaven cues de passatgers que havien d’esperar el torn següent. Tot i així, tampoc han recuperat el ritme d’abans de la pandèmia. «No tenim la freqüència habitual. Abans del 2020, passava un bus cada 10 minuts. Ara passen cada 15 i 17 minuts. A més, els treballadors discontinus de l’empresa vam sortir de l’erto fa tot just dues setmanes», va explicar l’Àlex, promotor turístic de l’empresa Barcelona City Tour, que xifra el volum de passatgers durant aquests dies en el 80%. Menys vendes malgrat el bullici Malgrat la multitud, els comerciants de la zona asseguraven que no han recuperat les vendes d’abans de la pandèmia. Les botigues i parades de souvenirs de la zona deien que aquesta Setmana Santa vendran entre el 30% i el 50% respecte al volum de negoci que van tenir el 2019. «Hi ha molta gent, sí, però està estressada i preocupada», va afirmar l’Stanislav, que ven ventalls i imants als peus de la Sagrada Família. Un total de 373.900 vehicles han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona Un total de 373.900 vehicles van sortir de l’àrea metropolitana de Barcelona des de dijous a les 15.00 hores fins ahir a la mateixa hora en el marc de l’operació sortida de Setmana Santa, segons va informar el Servei Català del Trànsit. Es tracta d’un 1% més dels previstos. Si es compara amb operacions similars prèvies a la pandèmia, els valors són inferiors. Per exemple, el 5,2% menys que el 2018 o el 7,4% menys que el 2017. Els problemes circulatoris més destacats d’ahir es van registrar a diversos trams de l’AP-7, i també a la C-32. El pic de retencions a tot Catalunya ha estat de 151 quilòmetres.