El PP català confia que el nou president nacional del partit, Alberto Núñez Feijóo, serveixi com a revulsiu per aixecar una mica el cap en el cicle electoral que ha d’arribar. Però l’embranzida que el nou líder dels populars consigna per ara al conjunt d’Espanya no es correspon amb la percepció que en tenen els catalans, que li endossen diversos suspensos en el primer examen demoscòpic al qual se sotmet.

L’encara president de la Xunta de Galícia encapçalava totes les estadístiques de valoració i preferències en el Baròmetre Polític d’Espanya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) per a El Periódico i el grup Prensa Ibérica, editor de Regió7. Era l’únic líder que aconseguia aprovar, amb un 5,23, i superava de cop el president del Govern, Pedro Sánchez (4,16), i qui aconseguia fins al moment la millor nota de l’electorat, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz (4,92).

Els catalans, però, releguen Feijóo fins a la quarta posició amb un 4,18, que, no obstant, suposa gairebé dos punts més dels que va obtenir el seu antecessor, Pablo Casado, en l’últim sondeig abans de la seva defenestració (2,39). Davant de Feijóo a Catalunya se situen Pedro Sánchez (4,54), Íñigo Errejón (4,71) i Yolanda Díaz (5,04), que és l’única que aconsegueix pels pèls l’aprovat a Catalunya. Aquests tres últims líders, tots d’esquerres, superen les seves notes mitjanes respectives en el conjunt de l’electorat espanyol, mentre que els tres dirigents de dretes, Feijóo, Inés Arrimadas (2,54) i Santiago Abascal (1,86), les empitjoren d’una manera considerable.

Feijóo s’estrena en els sondejos del Gesop amb dos suspensos autonòmics més, al País Basc (4,21) i a la Comunitat de Madrid (4,97), feu aquest darrer de la dirigent que va exercir de contrapoder intern en el PP durant el mandat de Casado, Isabel Díaz Ayuso. A la resta de comunitats, el líder popular debuta amb aprovats i un (gairebé) notable en la seva Galícia natal (6,34).

Una realitat diferent

Al conjunt d’Espanya, el nou cap de files conservador també desbancava Sánchez i Díaz en les preferències com a president del Govern. Un de cada quatre espanyols (23,3%) prefereix Feijóo a La Moncloa, set punts per sobre de la dirigent morada (16,6%) i del líder socialista (16,4%). Fins i tot dos de cada 10 votants del PSOE també es quedarien abans amb Feijóo com a president que amb Sánchez.

La realitat catalana és una altra de molt diferent. Per començar, tres de cada 10 catalans asseguren que no prefereixen com a president cap dels líders proposats, entre els quals, cal ressenyar, no hi ha cap dirigent d’ERC, de Junts ni de la CUP. Entre els que sí que hi opten, el 17,4% prefereix Sánchez a La Moncloa, el 17% Díaz i l’11,4% Feijóo (12 punts menys que la mitjana nacional). A la resta d’autonomies, el líder del PP és el preferit a totes excepte a Euskadi, on ho és Sánchez, i a la Comunitat Valenciana, on ho és Díaz. En aquest context, quan falta un any i mig per a les eleccions, el 40,2% dels espanyols creuen que ara mateix les guanyaria el PP, davant del 34,4% que pensa que venceria el PSOE. Però a Catalunya es vaticina el contrari: el 41,3% dels catalans opinen que el triomf electoral seria per a Sánchez, davant del 31,9% que pronostiquen que s’enduria la victòria Feijóo. En intenció directa de vot (el vot sense cuina), el salt de Feijóo en el conjunt d’Espanya ha estat de gairebé 10 punts respecte a l’última enquesta de Casado, i el PP (20,7%) està ara un punt per endavant del PSOE (19,6%). A Catalunya, tot i això, els socialistes lideren el vot directe amb un 14,6%, seguits d’Unides Podem (12,3%) i, en tercera posició, del PP (9,4%).

Tot i que Sánchez ha aguantat prou bé en aquest baròmetre del Gesop, la percepció de la gestió del Govern entre els catalans no és gaire més positiva que al conjunt d’Espanya. El 42,6% suspèn l’executiu central, set punts menys que la mitjana nacional, i només el 19,5% l’aproven, tres punts menys que la mitjana nacional. Les dues diferències fan que creixi 11 punts respecte a la mitjana nacional l’opinió que l’actuació del Govern no està sent bona ni dolenta.

La resposta a la invasió

El conjunt dels espanyols només aproven Sánchez per la resposta a la invasió russa d’Ucraïna, mentre que el suspenen per les mesures contra les pujades dels preus de l’energia i els carburants, per les vagues de transportistes i per l’acord amb el Marroc sobre el Sàhara.

Els percentatges d’aprovats i suspensos a Catalunya són, en tots els casos, molt similars a la mitjana nacional, excepte en les mobilitzacions dels transportistes. En aquesta qüestió, els catalans són molt menys crítics amb el Gabinet de Sánchez: el suspenen el 41,6% (12 punts i mig menys que la mitjana) i l’aproven el 31,1% (3,7 punts menys que la mitjana).

I tornant a Feijóo, hauria gestionat millor aquesta crisi? Dos de cada tres espanyols pensen que un govern del PP en la situació actual ho faria igual o pitjor que el PSOE i Unides Podem, i només el 21% opina que Feijóo afrontaria millor la situació. Res a veure amb el que sentencien els catalans: més de la meitat (51,5%) creuen que el PP ho hauria fet pitjor; el 33,9%, que ho hauria fet igual; i només el 6,2%, que ho hauria fet millor.