Barcelona ha tornat a radiografiar els habitatges, tipologies de llars, perfils i condicions de vida de la seva població per determinar l’evolució de les seves característiques sociodemogràfiques, quatre anys després de la primera enquesta que se’n va fer. L’allau de dades recopilades revela un augment de les anomenades multillars (on cohabiten diferents nuclis de convivència), que ja representen el 3,5% del total i el 4,7% de la població. També mostra un auge del règim de lloguer (40,1%), amb un preu mitjà (inclou rendes antigues i de durada determinada) de 802 euros, en comparació amb els 723 que de mitjana paguen els hipotecats. L’informe fins i tot retrata un element que des de la pandèmia i el confinament s’ha convertit en determinant per a la qualitat de vida: el 14% no tenen balcó, terrassa, pati o jardí privats.

L’Oficina Municipal de Dades (OMD), en col·laboració amb l’Àrea de Drets Socials, ha publicat els resultats de l’exhaustiu estudi, que multiplica per sis la mostra de les enquestes que fan l’INE i l’Idescat, fins al punt de permetre l’anàlisi a nivell de districtes, remarquen. Aleatòriament parteixen de 10.787 edificis i les respostes corresponen a 4.671 habitatges, 4.552 llars i 11.092 persones, entre la meitat de novembre del 2020 i finals de febrer del 2021. Els analistes destaquen, per tant, que «no recullen la millora de la situació econòmica de la ciutat durant els últims trimestres de l’any passat, però tampoc l’impacte de la crisi actual». La lupa introduïda en totes aquestes vides dona dades exactes sobre la població: 751.378 llars integrades per 2,42 persones de mitjana i un saldo de més de 100.000 nous residents que en l’edició anterior. És remarcable l’estimació de 29.613 pisos buits (d’entre 740.313), però crida l’atenció la disminució de residents que han viscut sempre a la ciutat (49,6%), sis punts per sota del 2017. Físicament, els habitatges barcelonins tenen una superfície mitjana de 85,8 metres quadrats, tot i que la majoria (29,3%) tenen entre 51 i 70 metres quadrats.