El líder del PSC, Salvador Illa, va convidar ahir el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a sumar-se a l’acord per modificar la Llei de Política Lingüística a Catalunya, que blinda el català com a llengua vehicular a l’escola i reconeix per primera vegada el castellà també com a llengua d’ensenyament.

Illa va manifestar que davant «la proclama que hi ha canvis d’orientació i que el lideratge del senyor Feijóo és diferent al de Pablo Casado, a mi m’agradaria que això es corroborés amb fets», i va apuntar que «l’ocasió és aquesta, o és que el català a Catalunya ha de tenir un tractament diferent al gallec a Galícia?», afegia el líder del PSC al·ludint a les polítiques promogudes pel president gallec des de la Xunta en aquesta comunitat autònoma.

El Parlament preveu votar el 28 d’abril la proposta de reforma de la Llei de Política Lingüística acordada per PSC, ERC, JxCat i En Comú Podem, un acord en què els de Carles Puigdemont van deixar pendent la seva signatura després dels retrets de sectors independentistes, que denuncien que aquesta iniciativa suposarà enterrar el sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes.

En canvi, segons Illa, l’acord és positiu perquè «adequa la llei a la realitat», i d’aquesta manera entén que no hi ha motiu perquè el PP, que «va ser clau en els pactes de política lingüística que va haver-hi a Catalunya», no s’hi sumi, encara que els populars a Catalunya, liderats per Alejandro Fernández, ja han dit que hi votaran en contra.

Illa va dirigir un missatge als populars: «Si estan per la defensa del català a l’escola, sumin-se, perquè objectivament la modificació que es planteja reconeix el castellà com a llengua d’aprenentatge». En aquest sentit, Illa considera que, «en termes objectius, des d’aquest punt de vista, no crec que hi puguin estar en desacord».

Sigui quina sigui la posició final que acabin adoptant el PP a Catalunya i Junts (que ha condicionat el seu suport al fet que altres entitats se sumin al consens), Illa apuntava ahir que igualment ja «hi ha una majoria suficient» per poder tirar endavant el canvi legal acordat. Tanmateix, el cap del PSC va instar Junts per Catalunya a ser «seriosos» i a «complir l’acord signat», independentment de la posició que acabin adoptant entitats com l’ANC o Òmnium Cultural.

L’exministre socialista va rebatre les crítiques dels sectors que sostenen que aquest acord posa en risc el català en reconèixer el castellà com a llengua d’ensenyament i va advertir que les actituds dels qui «confonen la defensa del català amb l’atac al castellà» van en detriment de l’ús social de la llengua. «Cal tenir altura de mires, coratge i generositat», afegia Illa, i apuntava que «el millor servei que podem fer a la llengua catalana és despolititzar-la». En aquest sentit, demana al Govern de Pere Aragonès i als partits que li donen suport que siguin «autoexigents» a l’hora d’analitzar el declivi de l’ús social del català.

Preguntes en l’aire

«L’ús del català ha retrocedit. Per què no ens preguntem per què? Per què no ens preguntem si es podrien haver fet unes polítiques diferents des del Govern de la Generalitat?», va reflexionar Illa.

Aquest treball d'auotavaluació de la Generalitat, segons Illa, s’hauria d’acompanyar d’un major esforç del Govern de l’Estat per promocionar les llengües cooficials com una «riquesa» en el conjunt d’Espanya. Illa va ressaltar que aquesta és, precisament, una de les feines que està exercint el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta.

Un dels àmbits en els quals el Govern central treballa per buscar un acord amb la Generalitat que millori la protecció del català és la taula de diàleg entre governs, que segueix en espera d’una data per a la reunió que estava prevista per a començament d’any.