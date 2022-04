Ucraïna va rebutjar ahir la demanda de rendició dels militars que encara manté en l’assetjada ciutat de Mariúpol, als quals l’exèrcit rus va prometre preservar-los la vida a canvi que deposessin les armes.

«La ciutat no ha caigut. Encara hi són els nostres soldats i lluitaran fins al final. Ara per ara, segueixen a Mariúpol», va afirmar el primer ministre d’Ucraïna, Denis Shmyhal, en una entrevista a la cadena estatunidenca ABC. El comandament militar rus va assegurar que el govern de Kíiv va prohibir als seus militars de la planta siderúrgica Azvovstal en aquesta ciutat de l’est ucraïnès rendir-se sota pena d’afusellament.

«El règim nacionalista de Kíiv, segons comunicacions interceptades, ha prohibit negociacions de rendició i ha ordenat als nazis (del regiment) d’Azov afusellar els militars i mercenaris estrangers que vulguin rendir-se», va dir el portaveu del Ministeri de Defensa de Rússia, Ígor Konashénkov. «La majoria d’ells són ciutadans de països europeus, i també del Canadà», va afegir, per advertir que, «en cas que continuïn oposant resistència, tots seran aniquilats».

Segons el president de la Duma de l’Estat o Cambra de Diputats de Rússia, Viacheslav Volodin, a la planta metal·lúrgica hi ha fins a 2.500 efectius ucraïnesos.

La demanda de rendició tenia molt poca aparença de ser atesa pels militars ucraïnesos, que presenten una resistència numantina a les tropes russes i a les milícies de l’autoproclamada república popular de Donetsk (RPD, prorussa), reconeguda per Moscou com a estat independent. Ja aquest dissabte el líder de la RPD, Denis Pushilin, assenyalava que els batallons nacionalistes que romanen en Mariúpol «no tenen la intenció de rendir-se i, per tant, han de ser aniquilats».

L’estratègica Mariúpol, al costat de la mar d’Azov, és un dels principals objectius dels russos en el seu esforç per aconseguir el total control de la regió del Donbass i formar un corredor terrestre a l’est del país fins a l’annexionada península de Crimea.

Segons l’alcaldia de la ciutat, fins a 20.000 civils han mort des de l’inici de l’anomenada «operació militar especial» russa a Ucraïna i uns 120.000 habitants segueixen a Mariúpol en condicions de precarietat extrema.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha advertit que una matança dels militars ucraïnesos a Mariúpol podria ser el «punt final» de les negociacions amb Rússia. Segons el president de la Duma russa, el govern de Kíiv utilitza les negociacions per guanyar temps mentre demana ajuda militar a l’OTAN.