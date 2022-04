La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge del cas de les mascaretes de Madrid que imposi una fiança de 891.227 euros a l’empresari Luis Medina per assegurar el pagament de possibles responsabilitats, mentre que l’Ajuntament de Madrid ha sol·licitat l’embargament dels seus béns per una quantia total d’1,1 milions d’euros.

Ahir es van saber les mesures cautelars que proposen les acusacions personades en el procediment que segueix el Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid, que investiga els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño per presumptes delictes d’estafa agreujada, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals.

Se’ls investiga per tres contractes d’emergència amb l’Ajuntament de la capital signats el març del 2020 per a la compra de mascaretes, tests ràpids i guants per valor de 12 milions d’euros, i pels quals es van poder embutxacar 6 milions de dòlars, amb què van adquirir diversos cotxes de gamma alta, un habitatge a Pozuelo de Alarcón i un iot, segons Anticorrupció.

El magistrat Adolfo Carretero va preguntar la setmana passada a la parts per l’adopció de mesures cautelars en constatar que el compte bancari de l’aristòcrata Luis Medina únicament disposa de 247,26 euros i no hi ha rastre «dels bons al·ludits pel Ministeri Fiscal», dos bons bancaris per un valor de 400.000 euros.

A l’escrit de la fiscalia, el Ministeri Públic xifra en 891.227 euros la quantia de la fiança, tenint en compte que les responsabilitats pecuniàries poden ascendir a 1.216.989 euros i que els embargaments acordats sumen 325.762 euros (d’un iot valorat en 325.515 i dels 247,6 euros d’un compte).

A més a més, proposa al jutge que decreti l’embargament dels béns del fill del duc de Feria i Naty Abascal si finalment no es cobreix aquesta fiança.