Des que va començar la guerra a Ucraïna, la ciutat occidental de Lviv, bressol del nacionalisme ucraïnès, ha servit de centre logístic per proveir la resta del país i de refugi mitjanament segur per a centenars de milers de desplaçats, que s’hi han establert temporalment o l’han utilitzat com a lloc de trànsit abans d’abandonar el país cap a la frontera polonesa, situada a tan sols 70 quilòmetres. Els atacs russos l’havien deixat en gran manera indemne, un patró que es va trencar ahir, quan almenys quatre míssils van caure a la ciutat a primera hora del matí. Set persones van morir en el bombardeig i una dotzena més van resultar ferides, segons les autoritats ucraïneses. «Ja no queden llocs segurs a Ucraïna», va afirmar l’alcalde de la ciutat.

Aquesta és la principal lectura de l’atac, que ha deixat els primers morts a Lviv des de l’inici de la invasió. Prèviament, la seva maquinària de guerra havia atacat un dipòsit de gasolina i un magatzem de reparació de tancs sense que hi hagués víctimes. I, abans, una base militar a uns quants quilòmetres de la ciutat, on hi va haver 35 morts. Aquest cop els míssils del Kremlin van impactar en tres instal·lacions militars, així com un taller mecànic on eren les víctimes, segons les autoritats locals. Les conclusions preliminars de Kíiv apunten que els míssils van ser llançats des de caces de guerra al mar Caspi, a més de 2.000 quilòmetres de Lviv. «Quina és la lògica aquí? De veritat són tan imbècils?», va escriure a Twitter l’opositor rus, Ivan Zhdanov, després de concloure que el cost del míssil Kalibr que va destruir el taller de recanvis pneumàtics é s’uns sis milions d’euros. Aquesta mateixa pluja de foc es va repetir en nombroses regions ucraïneses. Segons el Ministeri de Defensa rus, l’aviació va llançar més d’un centenar d’atacs aeris a la matinada, així com 315 salves d’artilleria, que haurien destruït 16 objectius militars a les regions de Dnipro, Donetsk, Zaporíjia i Khàrkiv. A la capital d’aquesta última, la segona ciutat del país, hi va haver almenys dos morts, tots dos civils. Tot indica que la intensitat dels bombardejos ha augmentat des que les tropes russes es van retirar del nord d’Ucraïna, incapaces d’entrar en una sola de les seves grans ciutats, per consolidar les seves posicions al sud i vèncer la resistència que continuen trobant a l’orient industrial del país. L’avanç de les tropes en els dos eixos es combina amb atacs aeris a tot el país, de Kíiv a Lviv, uns atacs que s’haurien incrementat un 50% els últims dies, segons el Ministeri de Defensa ucraïnès. El Donbass, miner i industrial, amb més població ètnicament russa que altres zones del país, és ara la prioritat de l’Exèrcit rus i els seus aliats a la regió secessionista, en una llarga guerra de desgast des del 2014. El Ministeri de Defensa ucraïnès continua disputant que les hosts russes controlin completament Mariúpol. Sosté que els seus militars continuen resistint a la planta d’Azovstal, una de les més grans metal·lúrgiques d’Europa, amb una extensió d’11 quilòmetres quadrats. Experts consultats per la BBC asseguren que a la ciutat, brutalment castigades per l’ofensiva del Kremlin, podrien quedar entre 600 i 800 militars ucraïnesos, la majoria del controvertit Batalló Azov. Malgrat que la guerra segueix sense apaivagar-se, milers d’ucraïnesos continuen tornant al seu país després d’haver-ne marxat des de l’inici de la invasió. Ja hi han tornat més d’un milió de persones, segons les autoritats duaneres. El 16 d’abril el nombre d’ucraïnesos que van entrar al país va superar per primera vegada els que en van marxar en un mateix dia.