El Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona espera dades d’Israel i Irlanda sobre el presumpte espionatge amb el sistema Pegasus a l’expresident del Parlament i ara conseller Roger Torrent i a l’exdiputat i ara regidor de Barcelona Ernest Maragall. Les fonts judicials consultades per El Periódico asseguren que la causa roman oberta i està en secret. Poc després de presentar-se la denúncia fa un any i mig, el magistrat va enviar comissions rogatòries a aquests dos països per intentar aclarir qui va hackejar els mòbils d’aquests dos dirigents d’ERC. Aquesta petició d’informació anava destinada a NSO Group, la companyia israeliana que va crear el programari Pegasus, i a Facebook, amb domicili fiscal a Irlanda i propietària de WhatsApp, aplicació que va alertar de l’atac informàtic a Torrent i a Maragall.

El juliol del 2020, el director de polítiques públiques de WhatsApp per a Europa va escriure correus electrònics a Torrent i a Maragall en què alertava que els seus números de telèfon podrien haver estat hackejats. Tots dos van interposar denúncia als jutjats després de saber que havien estat objecte d’un atac pel programa Pegasus. En teoria, aquest sistema només pot ser adquirit per governs i cossos de seguretat i només per a la lluita contra el crim organitzat. Torrent i Maragall van exigir al Govern de PSOE-UP que investigués «a fons» qui va ordenar l’espionatge. El primer va apuntar al Centre Nacional d’Intel·ligència espanyol (CNI). Un cop dins del mòbil, Pegasus pot llegir missatges, activar la càmera i el micròfon, així com accedir al disc dur i fer captures de pantalles. El jutge José Antonio Cruz de Pablo va obrir diligències de recerca l’octubre del 2020. No va acceptar la majoria de diligències de recerca sol·licitades per Torrent i Maragall, entre elles la declaració de l’exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.