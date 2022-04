L’independentisme portarà el Catalangate a la Unió Europea, l’ONU i els tribunals d’Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Luxemburg. L’endemà que el grup d’experts en ciberseguretat Citizen Lab revelés que almenys 65 polítics independentistes i membres de la societat civil catalana havien estat espiats amb Pegasus, els líders d’ERC, Junts, la CUP, l’ANC i Òmnium Cultural van denunciar en una roda de premsa al Parlament Europeu que és una «violació intolerable» dels seus drets fonamental: «A Europa no hi ha espai per a l’espionatge il·legal de la dissidència», va alertar l’expresident català Carles Puigdemont.

L’exvicepresident Oriol Junqueras va assegurar que ERC serà «exigent» amb el govern de PSOE i Podem, i que demanarà «explicacions». «Si ho van fer una part dels aparells de l’Estat, amb consentiment o no, té l’obligació d’explicar-ho». En canvi, el diputat de la CUP Carles Riera va acusar directament l’Estat espanyol de l’espionatge.

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va demanar que l’independentisme estigui «a l’altura dels catalans» amb «les accions» que prendran els «pròxims dies» arran del Catalangate. «Per molt joc brut que facin no podran acabar amb un moviment pacífic i democràtic com és l’independentisme», va afegir el president d’Òmnium, Xavier Antich.

Per la seva banda, l’investigador del Citizen Lab John-Scott Railton també va reclamar una investigació més àmplia del Catalagate: «Hi ha moltes més coses que no sabem».

Junqueras i Puigdemont discrepen

Junqueras va exigir a l’Estat espanyol que «respongui» a les revelacions sobre l’espionatge amb Pegasus. «El Govern espanyol en aquests moments no pot fer veure que això no ha passat», va avisar també Puigdemont.

El líder de Junts va demanar que «les coses amb el Govern espanyol no continuïn igual» i considera que el Catalangate «canvia les coses». Així, creu que «el conjunt de l’independentisme ha d’orientar les accions amb aquesta realitat». «No s’entendria que després d’aquest escàndol es continuï confiant en un govern que forma part d’aquesta trama criminal», va remarcar, i va reclamar que el cas tingui «conseqüències polítiques».

Per la seva banda, el líder d’ERC va recordar que el partit té «força» per influir en el Govern espanyol i que la faran «servir en tots els àmbits» quan el que està en joc són drets fonamentals. Malgrat defensar la via del diàleg amb l’executiu de Sánchez, Junqueras va subratllar que no li «regalaran» els «mèrits» d’aquesta. No deixarem res per querellar», va assegurar Puigdemont.

Els pròxims dies, la seixantena d’afectats presentaran les querelles pertinents a les jurisdiccions on Citizen Lab va detectar espionatges. D’altra banda, Puigdemont va afirmar que enviaran l’informe sobre la investigació a Nacions Unides i al Consell d’Europa. Igualment, va reclamar a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, al comissari de Justícia, Didier Reynders, i a la presidenta del Parlament Europeu, que «actuïn de forma urgent» i obliguin Espanya a retre «comptes» pel cas.

El ‘Catalangate’

Els darrers presidents de la Generalitat han estat objecte de ciberespionatge, segons el grup d’experts en ciberseguretat Citizen Lab. L’organització ha posat al descobert el nom de 65 polítics i membres de la societat civil catalana, la majoria víctimes del programa Pegasus, dissenyat per la israeliana NSO, per accedir a ordinadors i mòbils. Hi figuren Artur Mas, l’entorn de Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès. També, la sallentina Anna Gabriel i el bagenc David Bonvehí, dirigents de l’ANC i Òmnium Cultural com Elisenda Paluzie, Jordi Sànchez i Marcel Mauri, a més d’una trentena de membres de JxCat, ERC i la CUP. Citizen Lab apunta que hi ha «nexes» entre aquest espionatge i «una o més entitats del govern espanyol».