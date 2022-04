En concret, es reunirà les 11.30 hores al Congrés dels Diputats amb representants dels grups parlamentaris d’ERC, Junts, PDeCAT, CUP i EH Bildu, tots afectats pel presumpte espionatge. Després, a les 12.30 h, es reunirà amb el president del grup parlamentari d’Unides Podem, Jaume Asens, i el portaveu de la formació, Pablo Echenique, seguidament amb el portaveu del PNB a la Cambra Baixa, Aitor Esteban, i posteriorment compareixerà davant els mitjans de comunicació a les portes del Congrés.

Des que va transcendir el cas d’espionatge, del qual és un dels dirigents independentistes afectats, Aragonès ha insistit que el Govern espanyol ha d’assumir responsabilitats i iniciar una recerca independent per aclarir qui el va ordenar, qui el coneixia i a qui afecta.

Així, el viatge a Madrid i la reunió amb els grups parlamentaris té lloc l’endemà que Aragonès advertís al president del Govern, Pedro Sánchez, que, si no investiga l’espionatge, «serà molt difícil» que ERC li continuï donant estabilitat.

En una entrevista a Rac1 ahir, Aragonès va dir que veu «evidències clares» que darrere del Catalangate hi ha el CNI. El cap del Govern va argumentat que fa «molt temps» que l’independentisme «sospita» que és «objectiu dels serveis d’intel·ligència». Aragonès va insistir a reunir-se «cara a cara» amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i va afegir que és partidari que les relacions d’ERC amb el PSOE «no continuïn igual» si la Moncloa no investiga l’espionatge amb «transparència i supervisió». «Sense assumpció de responsabilitats serà molt difícil que continuï l’estabilitat parlamentària», va advertir.

«No cal ser Sherlock Holmes», va dir el president del Govern que va apuntar al CNI directament: «Hem sospitat des de fa molt temps que érem objectiu dels serveis d’intel·ligència de l’Estat. Per a ells som un perill democràtic», va constatar. Així doncs, Aragonès es va preguntar amb retòrica quin altre estat podria estar «interessat» a infectar el telèfon d’independentistes catalans.

En aquest sentit, el president del Govern va subratllar que vol arribar «fins al final», encara que sigui a través dels tribunals europeus, i va assenyalar que la direcció del CNI «no és impune».

El cap del Govern va tornar a exigir «explicacions i transparència» a l’Executiu espanyol, a qui va instar a assumir responsabilitats. En aquesta línia, Aragonès va advertir que, sense aquestes condicions, serà «molt difícil» que ERC mantingui l’estabilitat parlamentària al govern de PSOE i Unides Podem: «En els propers dies i setmanes veurem els passos del Govern espanyol».

Aragonès també vol que la Moncloa evidenciï mostres de la seva «credibilitat» en la negociació, on va reclamar «joc net». El president va defensar el procés de negociació amb l’Estat, però va admetre que ara les relacions estan tocades: «No hi ha respecte».

La consellera Alsina reclama a la UE que forci una investigació per depurar responsabilitats

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, va reclamar ahir des de Viena a la Unió Europea (UE) que es posicioni davant del cas d’espionatge a polítics i activistes catalans i forci una investigació «fins a les últimes conseqüències». «La UE té una oportunitat per reivindicar els seus valors fent un seguiment estricte del que ha passat i facilitant un rendiment de comptes», va assenyalar en declaracions a l’ACN. Alsina es va reunir amb representants de l’ajuntament i de mitjans de comunicació austríacs.

Per la seva banda, Junts per Catalunya va criticar en un vídeo difós a les xarxes socials el «silenci» de PSOE, PP i Ciutadans davant de l’espionatge. El muntatge audiovisual mostra el contrast entre aquest «silenci» que «els delata» i les declaracions que fan destacats dirigents dels tres partits en diferents atris públics en contra de l’ús del programari israelià d’espionatge Pegasus, que només poden comprar els estats. Un dels protagonistes és l’exministre de Justícia i ara diputat del PSOE Juan Fernando López Aguilar, que alerta que aquesta tecnologia «permet una intrusió sense precedents en els drets fonamentals que més estimen: la privacitat, la confidencialitat de les comunicacions o la vida privada».

També apareix al vídeo l’eurodiputat de Cs Adrián Vázquez, que remarca la «necessitat absoluta» de disposar d’una llei de governament de dades que «posi el focus en la protecció, la privacitat i la confidencialitat».

L’eurodiputat socialista Nacho Sánchez alerta al vídeo que «si per vendre Pegasus calen els permisos d’una arma és perquè Pegasus és una arma més en aquesta guerra híbrida». Un altre protagonista del vídeo és l’eurodiputat del PSC Javi López, que parla «d’atacs, ciberatacs i atacs híbrids que intenten fer que la democràcia es converteixi en una vulnerabilitat estratègica a ulls del món».

De la banda del PP el muntatge audiovisual pren declaracions de l’exministre de l’Interior i ara eurodiputat Juan Ignacio Zoido, per al qual «resulta inacceptable que hi hagi governs que facin servir aquestes eines per espiar periodistes en lloc de terroristes, i que les utilitzin per perseguir opositors polítics en lloc de narcotraficants». Després d’aquestes declaracions fetes al Parlament Europeu, apareix un cartell amb la pregunta: «I què diuen quan els afectats són independentistes catalans?», seguit del so característic d’un monitor cardíac quan un cor deixa de bategar sobre del qual apareix la frase: «El seu silenci els delata». El vídeo acaba amb una altra afirmació: «Espanya ens espia».

També la Cambra de Comerç de Barcelona va exigir ahir la depuració de responsabilitats de la trama d’espionatge massiu al món empresarial, líders polítics, activistes i juristes de Catalunya. En un comunicat, l’ens cameral demana explicacions públiques i immediates a l’Estat «per aquest escàndol que atempta contra els drets fonamentals», tot recordant que el centre d’investigació canadenc Citizen Lab que ha destapat el cas mencionava el possible «nexe amb les autoritats espanyoles». «Ens podríem trobar davant d’un cas completament il·lícit i injustificat d’ús d’aquest programa que representa a més a més una greu violació de drets», adverteix l’entitat.

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, va considerar «inacceptable» qualsevol intervenció de comunicacions privades que no tingui un mandat judicial. «Al nostre país no es pot espiar. Val tant per dirigents polítics com per dirigents esportius», va dir en declaracions als periodistes. Iceta va remarcar que el Govern espanyol ja ha dit que col·laborarà per aclarir els fets després que s’hagi fet públic el Catalangate, que afecta una seixantena de persones.