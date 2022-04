El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha informat de la detecció a Espanya d'un cas confirmat, i dos de probables, de salmonel·la vinculat al megabrot de 'Salmonella' Typhimurium monofàsica relacionat amb els productes elaborats a la fàbrica de xocolata Kinder, que la companyia Ferrero té a la ciutat d'Arlon (Bèlgica). Així, segons l'últim informe amb data 19 d'abril, s'haurien identificat ja 187 casos (158 de confirmats i 29 de probables) en 11 països de la UE/EEE (Àustria, Bèlgica, França, Dinamarca, Alemanya, Irlanda, Luxemburg, Països Baixos, Noruega, Espanya i Suècia) i el Regne Unit. El primer cas va tenir com a data de mostreig el 21 de desembre del 2021 al Regne Unit. La majoria són nens menors de 10 anys i molts han sigut hospitalitzats.

El brot es caracteritza per una proporció inusualment alta de nens hospitalitzats, alguns amb símptomes clínics greus, com diarrea sanguinolenta. Sobre la base d'entrevistes amb pacients i estudis epidemiològics analítics inicials, s'han identificat productes de xocolata específics com la ruta probable d'infecció. Els casos afectats s'han identificat mitjançant tècniques avançades de tipificació molecular. Com que aquest mètode de prova no es realitza de forma rutinària a tots els països, és possible que alguns casos no es detectin. S'han retirat productes a escala mundial amb l'objectiu de prevenir el consum de productes potencialment contaminats amb salmonel·la. Les autoritats de salut pública i seguretat alimentària estan portant a terme més investigacions als països on es reporten casos per identificar la causa i l'abast de la contaminació i per garantir que els productes contaminats no es comercialitzin.

Aquest no és el primer cas de Kinder, ja que el passat 6 d'abril l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va ordenar la retirada de determinats lots de productes fabricats a Bèlgica pel mateix problema.