La fi de dur obligatòriament mascareta en espais interiors «havia d’arribar tard o d’hora» assegura el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del Servei de Medicina Interna de la Fundació Althaia de Manresa, Rafel Pérez. En declaracions a Regió7, aconsella, però, fer servir el sentit comú a l’hora d’utilitzar o no la mascareta.

«Pel que veiem ha baixat la virulència de la covid, en bona part gràcies a la cobertura vacunal. Té menys impacte i a nivell comunitari es passa com un refredat». Davant aquestes circumstàncies «és lògic que arribés aquesta mesura», manifesta.

Tot i així pensa que s’hauria de mantenir en determinats casos per protegir persones vulnerables i fràgils, bàsicament gent gran i qui pateixi malalties cròniques. «I ja no dic en hospitals o residències de gent gran». També aconsella dur la mascareta en espais tancats on hi hagi grans aglomeracions de gent i no es pugui mantenir la distància de seguretat.

«Tenim covid, però no té res a veure amb l’entorn que teníem fa 3 o 4 mesos» i menys encara amb quan va aparèixer la pandèmia». Aquesta darrera setmana hi havia 9 persones ingressades a l’Hospital de Sant Joan de Déu amb covid. Cap d’elles a l’UCI.

Pérez pensa que tornarà a haver-hi onades, però que caldrà veure quan i la seva intensitat. «Nosaltres ens preparem per assumir-ho amb la major normalitat i que generi el menor impacte possible en l’activitat assistencial normal». Recorda que a la primera onada es va tancar tot, però que posteriorment ja hi va haver directrius i idees més clares de com fer-hi front. «Estem més tranquils i esperem que duri».