La mascareta és un element que sempre haurem de dur al damunt, assegura la metgessa de família del CAP Sagrada Família de Manresa Montserrat Belmonte. «Al transport públic o a llocs tancats sense prou ventilació, jo me la continuaré posant». A part d’això considera que tal i com està la situació epidemiològica, posar punt i final a dur-la obligatòriament «és un pas encertat que s’havia de fer». Considera, però, que cal tenir la «ment oberta. Si augmenten les hospitalitzacions s’haurà d’anar enrere. Però ara és un bon moment» per retirar l’obligatorietat de dur la mascareta en espais tancats.

Belmonte demana ser prudents igualment. Sobretot a la població fràgil com gent gran, persones amb malalties cròniques i immunodeprimits. I també als qui tenen relació amb aquest segment de la població. «El virus hi és i la incidència és alta», avisa.

Comenta que a les últimes onades hi ha hagut molts casos però menys greus gràcies sobretot a les vacunes. «Espero i penso que acabarà sent com un virus respiratori més, i la mascareta no ens l’hauríem de posar només per la covid sinó que hem après que ens protegeix d’altres infeccions, també». Recorda que és molt efectiva. «Ha estalviat molts contagis. Al principi de la pandèmia, quan no n’hi havia, molts professionals sanitaris es van encomanar».

Afirma que és probable que hi hagi més onades de la covid i, per tant, nous contagis. «Està actiu, però espero que no tingui la gravetat de les darreres. S’haurà de veure i ens hi haurem d’acostumar», reflexiona.