La dramàtica situació que es viu a Mariúpol, la ciutat portuària de l’est d’Ucraïna arrasada pels bombardejos russos, segueix lluny d’amainar. Hores després que l’aviació del Kremlin intessifiqués els atacs a la planta siderúrgica d’Azovstal, un dels últims bastions de resistència ucraïnesa a la ciutat, les forces locals que continuen atrinxerades a les seves instal·lacions juntament amb centenars de civils van emetre un comunicat demanant al món que els ajudi a escapar de la ratera on estan atrapats. «Els preguem que ens transfereixin al territori segur d’un tercer estat», va implorar en un vídeo el comandant Serhiy Volyna, el comandament dels militars ucraïnesos que resisteixen a la planta metal·lúrgica.

Els seus homes no s’han rendit. En cap moment parla de capitulació, la que Rússia fa dies que exigeix en forma d’ultimàtum a canvi de la promesa de deixar sortir viue els ucraïnesos de la planta. Però el to és desesperat, com si les seves opcions s’haguessin esgotat. «Aquesta és la nostra apel·lació al món. Podria ser l’última. Pot ser que només ens quedin uns dies o unes hores», diu el comandant de la 36 Brigada Separada de Marines al vídeo, gravat davant d’una paret blanca de maó. «Les unitats enemigues ens superen de deu a un. Ens dominen per l’aire, en artilleria, tropes terrestres, armament i tancs», afegeix Volyna.

Segons el seu relat, així com l’expressat a diversos mitjans estatunidencs per alguns dels seus soldats, als túnels subterranis de la planta hi ha centenars de civils i mig miler de ferits. La seva sort és incerta perquè diverses informacions sostenen que els bombardejos russos no només han destruït gairebé completament la la metal·lúrgica més gran d’Europa, sinó que haurien arribat a un «hospital improvisat» on hi havia unes 300 persones, segons l’exgovernador de la regió de Donetsk, Serhiy Taruta.