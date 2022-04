Vladímir Putin no ha esperat fins a l’aniversari de la victòria soviètica sobre l’Alemanya nazi, el 9 de maig del 1945, per cantar victòria a Mariúpol, la ciutat portuària del sud-est d’Ucraïna que permetria a les seves tropes establir una continuïtat territorial entre les seves conquestes a Crimea i les seves ambicions al Donbass. El president rus va dir ahir que l’operació militar que ha destrossat la ciutat i l’ha omplert de cadàvers ha estat «un èxit», malgrat que els seus assessors reconeixen que a Mariúpol segueixen resistint milers de militars ucraïnesos. Molts estan al laberíntic subsòl de la planta siderúrgica d’Azovstal, una resistència tan dura que ha obligat Putin a canviar de tàctica: ja no busca controlar la planta sinó escanyar-la.

En una reunió amb el seu ministre de Defensa, Putin va anunciar que els plans per obtenir el control de la siderúrgica han estat avortats. «No hi ha cap necessitat de penetrar per aquestes catacumbes i arrossegar-se pel subsòl d’aquestes instal·lacions industrials», va assegurar l’autòcrata rus, després de destacar que és important «preservar la vida i la salut» dels seus soldats. «Bloquejarem la zona industrial perquè no hi passi ni una mosca», va afegir davant del ministre Serguei Shoigu, que el mirava amb un aspecte lúgubre. Del cop de volant del Kremlin es desprèn el rebuig de Putin a quedar empantanegat en els 24 quilòmetres de túnels del subsòl d’Azovstal, on quedarien uns 2.000 militars ucraïnesos, segons estimacions russes, a més d’un miler de civils i uns 500 soldats ferits.