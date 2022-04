Espanya envia més armes a Ucraïna. L’enviament més gran d’assistència bèl·lica fet fins ara des del començament de la guerra ja està en marxa. Ahir va sortir des d’un port espanyol un navili, el vaixell de transport logístic Ysabel, cap a Polònia. L’embarcació, propietat de l’Exèrcit de Terra però operada per l’Armada, porta 200 tones de material militar i 30 camions i 10 vehicles lleugers.

Pedro Sánchez va fer aquest anunci després de reunir-se ahir a Kíiv amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. En una compareixença posterior, el líder socialista va apuntar que aquesta nova ajuda militar és «la més gran feta fins ara» per Espanya, i és més del doble de la lliurada a Kíiv fins ara. Compartia la roda de premsa amb Zelenski i amb la primera ministra danesa, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, amb qui havia viatjat amb tren des de Polònia enmig d’un fort dispositiu de seguretat.

Sánchez va destacar que Espanya ja ha enviat 11 avions a Ucraïna, ha contribuït al fons europeu d’ajuda per a la pau amb 120 milions d’euros, està «assegurant» el compliment de les sancions europees a Rússia i ha proporcionat protecció temporal a 66.000 refugiats (ja n’han arribat 137.000). Els espanyols han demostrat la seva «solidaritat» amb el poble ucraïnès, però «les necessitats són enormes», i per això el Govern continuarà donant suport polític, assistència humanitària, financera i militar a Kíiv. I Ucraïna, com va insistir Zelenski durant la roda de premsa, necessita armes. Sobretot armament pesant.

La lluita contra la impunitat també és una «prioritat» per a Espanya, especialment, va defensar, després de visitar la ciutat de Borodianka, símbol de les «atrocitats» comeses per Rússia i que no poden quedar sense càstig. Per això, Espanya, va dir, respondrà a la sol·licitud de suport de la Cort Penal Internacional per «investigar i jutjar els responsables d’haver comès crims de guerra». Així, el Govern posarà a disposició de la CPI un equip format per vuit agents del Ministeri d’Interior i 39 metges forenses.

En tercer lloc, l’executiu promet protegir els «més vulnerables» a través de l’ajuda humanitària, part de la qual serà gestionada per Unicef ​​i l’ONU per atendre dones i menors. A més, es reobrirà l’ambaixada espanyola a Kíiv. «President Zelenski, estigui segur que Espanya està decidida a donar suport a Ucraïna en tot el que puguem, bilateralment i dins del marc de la UE», va dir Sánchez, que va agrair al mandatari ucraïnès la seva «vocació europea» i l’heroica «resistència» del país davant de l’autòcrata rus. «No esteu sols, Europa està amb vosaltres i no us abandonarem. Europa estarà unida amb Ucraïna i contra aquesta guerra injusta de Putin», va assegurar.

Sánchez va visitar amb Frederiksen, abans de la trobada amb Zelenski, la ciutat de Borodianka, localitat propera a Kíiv, sotmesa a la brutal agressió russa i ja alliberada. El líder socialista es va declarar «commogut i emocionat» en comprovar la devastació de la localitat. «No només parlem de crims de lesa humanitat, de guerra, haurà de ser la CPI la que certifiqui si hi ha hagut un cas de genocidi aquí, però jo hi he obert lògicament la porta», va assenyalar.

Els periodistes van preguntar al cap d’executiu sobre la seva posició davant de la possible entrada de Kíiv a la UE. «Sempre som partidaris de l’ampliació de la UE. És la nostra filosofia», va dir. Però l’accés al club comunitari, va advertir, requereix un procés d’«adaptació i transformació», i Espanya «sempre avalarà Ucraïna en aquest camí».

Zelenski va reiterar que una nova ronda de sancions contra Rússia que no inclogui l’embargament al petroli i el gas no serà prou potent i efectiva. Sánchez va argumentar que en el capítol de càstigs a Moscou «és important la unitat», perquè aquest és el seu «actiu» més gran davant del Kremlin. El problema rau en el fet que socis com Alemanya o Hongria no estan disposats ara a avançar en aquesta direcció per la seva dependència del gas rus. Per això va eludir per ara pronunciar-se sobre el que són «propostes d’alguns estats membres». La primera ministra danesa, en canvi, sí que va ser més rotunda, en manifestar que el seu país sí que defensa «sancions tan dures com sigui possible».

Sánchez i Frederiksen van arribar amb tren a Kíiv en un viatge d’unes 10 hores davant la impossibilitat d’arribar a la capital ucraïnesa amb avió, pel tancament de l’espai aeri. Els dos mandataris van ser rebuts per la viceprimera ministra per a Afers Europeus, Olha Stefanishina. El president també es va reunir amb el xef José Andrés, l’ONG del qual, World Central Kitchen, va ser víctima dels atacs russos.