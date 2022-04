El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va traslladar ahir al Congrés dels Diputats l’onada expansiva pel Catalangate, el cas l’espionatge a 65 polítics, advocats, activistes i institucions de Catalunya mitjançant el sistema Pegasus. Aragonès va advertir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que cal celeritat en l’assumpció de responsabilitats al seu executiu, perquè actualment el nivell de confiança «és zero» i mentre no es restauri ERC no podrà mantenir el suport al Govern espanyol al Congrés dels Diputats. La qüestió, va advertir, no es resoldrà només amb una reunió personal amb Sánchez, calen «actuacions» per aclarir els fets.

Aragonès va llançar el missatge a les portes del Congrés després de mantenir una reunió amb representants de les forces polítiques que han estat espiades: ERC, Junts, PDeCAT, CUP i Bildu, i també amb els portaveus de Podem i del PNB.

Tots ja havien registrat dimecres la petició per a la creació d’una comissió d’investigació que aclareixi el que el president descriu com el cas d’espionatge «més greu de la democràcia espanyola». Aragonès va recordar que els fets «no poden quedar impunes» i cal «transparència i l’assumpció de responsabilitats». Per això va reclamar que es constitueixi la comissió d’investigació, un fet «indispensable».

A més, va instar el govern espanyol que posi en marxa les investigacions internes que calgui «amb supervisió independent» per «aportar tota la transparència». «Cal que s’assumeixin responsabilitats, i no ens podem eternitzar ni deixar passar el temps», va dir, perquè «no tolerarem que la solució que tingui al cap el Govern espanyol sigui només el pas del temps».

Segons Aragonès, calen «responsabilitats i transparència per saber qui hem estat els espiats, qui va donar l’ordre, qui n’estava assabentat, quines dades han obtingut i perquè». «En una democràcia els ciutadans hem de tenir la nostra privacitat garantida, també els càrrecs electes, perquè puguem fer la nostra tasca».

La pilota «a la teulada» de Sánchez

Aragonès va afirmar que en aquests moments «la pilota és a la teulada» de Sánchez i serà el Govern espanyol qui decidirà quines responsabilitats vol assumir. «Nosaltres exigim aquesta transparència i que s’anunciïn mesures clares, concretes i immediates» sobre aquesta qüestió.

Preguntat sobre l’estabilitat del Govern espanyol al Congrés de Diputats, el president de l'Executiu català va recordar que actualment el nivell de confiança «és zero» i, per tant, cal «que es restauri el joc net» i també que «es garanteixi que l’espionatge no forma part de la forma de fer política a Espanya».

En aquest sentit va afirmar que «si aquesta mínima confiança no es pot restablir és inviable que pugui continuar cap col·laboració política o que hi pugui haver la confiança per a la relació entre grups parlamentaris i governs».

Aragonès va reiterar que la confiança no quedarà restablerta només perquè es pugui produir una reunió entre ell i el president espanyol, Pedro Sánchez, sinó que cal que el Govern espanyol actuï per tal d’aclarir els fets. «No es tracta només de fer una trobada, sinó de fets i de decisions, i el govern de l’Estat ha de prendre decisions i explicar si va ordenar l’espionatge».

«Això no se soluciona només amb una reunió, sinó amb decisions que permetin restaurar un mínim de joc net i els drets que han estat vulnerats».