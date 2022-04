Després d’un parèntesi de dos anys el col·lectiu «Una altra educació és possible» torna a organitzar el Sant Jordi per a nens i nenes, avui, entre les 11 i 2/4 de 2 del migdia, al Pati del Casino de Manresa, si el temps ho permet.

Aquesta iniciativa, sorgida el 2013, va adreçada a infants d’entre 2 i 8 anys i les seves famílies i es realitza en un racó tranquil per tal que els nens i les nenes puguin remenar, triar i llegir d’entre un seguit de llibres seleccionats i cedits per la Biblioteca Infantil del Casino. L’espai tindrà moqueta i coixins per fer l’estada ben agradable.

L’activitat, que començarà a les 11 del matí, comptarà durant la primera hora amb la música i les cançons de l’animador Roger Campru. Al mateix espai hi haurà la possibilitat de comprar alguns dels llibres recomanats. Aquest servei anirà a càrrec de la llibreria «El racó de les paraules» de Sant Joan de Vilatorrada. Per la difusió de l’activitat es compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa.

El col·lectiu «Una altra educació és possible», format per un grup de mestres, professors i famílies, es va crear la tardor del 2012 amb l’objectiu de promoure el debat i la reflexió al voltant de l’educació.