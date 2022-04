ERC, JxCat, el PDeCAT, la CUP, EH Bildu, el BNG, Més País i Compromís han demanat la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés perquè doni explicacions sobre el Catalangate. Els vuit partits han registrat diverses peticions de compareixença per l’espionatge a una seixantena de polítics i membres de la societat civil catalana amb el programari Pegasus. Els socis d’investidura també reclamen que compareguin el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, i altres càrrecs, entre els quals la directora del CNI, Paz Esteban.

El motiu de la sol·licitud és retre comptes «del coneixement i de les mesures que es prendran en relació amb l’espionatge i intromissió a través del programari maliciós Pegasus i Candiru a representants polítics, activistes, advocats, periodistes, institucions i els seus familiars».

La sol·licitud de compareixença de Sánchez és al ple de la cambra baixa mentre que la resta és en comissions parlamentàries –les d’Interior i Defensa. A banda del president espanyol i els dos ministres, els vuit partits reclamen quatre compareixences més.

Els socis demanen que comparegui el director del gabinet de Sánchez, Óscar López; la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez; el director general de Seguretat Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, i la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Paz Esteban.

Crida del Govern central

El Govern central va reivindicar ahir el «diàleg» amb la Generalitat que presideix Pere Aragonès, a qui va fer una crida a no permetre que les relacions quedin deteriorades després de la denúncia d’espionatge a més de 60 polítics independentistes.

Han estat diverses les veus de l’executiu central que han defensat els ponts de diàleg amb la Generalitat, després que Aragonès condicionés la seva col·laboració amb l’Executiu central a la presa de mesures «clares, concretes i immediates» i l’assumpció de responsabilitats davant la denúncia d’espionatge mitjançant Pegasus, un programa de ciberespionatge que només poden adquirir governs.

En la seva visita a les instal·lacions de l’empresa Alstom a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), la vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, va fer una «crida» a Aragonès a preservar aquest «diàleg», si bé va reconèixer que «la democràcia es troba davant un cas d’enorme gravetat» i va assegurar que «no cal tenir cap por a donar tot tipus d’explicacions».

La vicepresidenta va recalcar que el Govern central «està treballant amb rigor i amb serietat sobre aquesta qüestió, que no és menor», i va recordar que «compareixerà la ministra de Defensa», Margarita Robles, per «donar les explicacions que calguin».

Davant els advertiments d’Aragonès, va voler remarcar que, «en moments complexos, el diàleg ha de ser més fort que mai»: «Avui més que mai: diàleg, diàleg i diàleg», ha subratllat.

Des de Pamplona, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va reafirmar l’aposta del Govern central pel «diàleg amb Catalunya». «Seguim apostant pel diàleg i és el camí per recuperar la sintonia entre Catalunya i el govern d’Espanya», va afegir Sánchez, que va dir que l’Executiu «col·laborarà amb la Justícia, com no pot ser d’una altra manera».

Al seu torn, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, confiava ahir que ERC doni suport al pla de recuperació nacional de l’executiu central, malgrat el «malestar» que ha expressat aquest partit pel cas de l’espionatge masssiu.

Per la seva banda, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va afirmar que «el Ministeri de l’Interior, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil» no han tingut accés «en cap moment» al sistema de ciberespionatge Pegasus.

Així mateix, la portaveu de PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, va demanar «intel·ligència» a Aragonès per «no trencar ponts» amb el Govern central ni prendre «decisions precipitades» després d’un cas d’espionatge «il·lícit» que, al seu judici, ha de ser investigat.

Albiach demana que «s’investigui a fons» i «s’assumeixin responsabilitats» La líder dels comuns atribueix l’espionatge als que «volen tombar el govern progressista» La presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va demanar que «s’investigui a fons» l’escàndol d’espionatge Catalangate i va exigir que «s’assumeixin les responsabilitats que toquin». «Aquest no és un conflicte entre el Govern català i el Govern central, sinó entre l’estat profund i l’estat de dret», va apuntar la líder dels comuns, que va atribuir l’espionatge als que «volen tombar el govern progressista». De fet, va deixar clar que «el Govern central és el principal interessat que es conegui tota la veritat» i va avançar que estaran al costat «de qualsevol iniciativa política per conèixer la veritat». Albiach va fer aquestes declaracions després de visitar el Centre de Formació Pràctica de Manresa. Albiach va qualificar de «vergonya i anomalia democràtica» l’escàndol d’espionatge a almenys 65 personalitats independentistes amb el programari Pegasus. «Com a Govern central som els primers a voler saber la veritat», va apuntar la líder dels comuns, que va aclarir que «no és un conflicte entre governs». Precisament, dijous Pere Aragonès va alertar que el Catalangate podia fer caure el govern de Pedro Sánchez. De fet, Albiach creu que aquest espionatge «està fet pels que volen tombar el govern progressista per totes les mesures valentes que està tirant endavant». En aquest sentit, va deixar clar que «ara necessitem més que mai mesures progressistes, més transparència i assumpció de responsabilitats per part dels que ho van tirar endavant».