La Fiscalia anticorrupció ha obert set diligències d’investigació per suposades irregularitats en els contractes d’emergència per adquirir material sanitari contra la covid-19 formalitzats per part de l’Administració General de l’Estat, i també per concessió de subvencions públiques a una empresa relacionada amb la família de Pedro Sánchez.

Ho fa arran d’una denúncia del PP de la Comunitat de Madrid que considera que s’han comès delictes de prevaricació, negociacions prohibides als funcionaris, tràfic d’influències i malversació de diners públics. Els populars aporten com a prova informacions periodístiques que relacionen els aleshores ministres Illa, Ábalos i Calviño amb algunes de les empreses. La Fiscalia encarrega la investigació al fiscal Luis Pastor Motta, que va ocupar càrrecs de lliure designació al govern d’Aznar. Segons un comunicat fet públic ahir, la Fiscalia investiga principalment la vinculació de les societats adjudicatàries amb cadascuna de les administracions i la manca de comprovació de concurrència dels requisits mínims per a la formalització de contractes. La denúncia del PP apunta a 14 operacions, avals i ajudes per valor de 326.849.191 euros.