El jutge Adolfo Carretero, que investiga el cas de les mascaretes, embargarà els drets hereditaris de Luis Medina si no paga la fiança de gairebé 900.000 euros, el termini de la qual acabava previsiblement ahir, encara que es podria allargar. Com a pas previ a un possible embargament, l’instructor va contactar amb el jutge d’Instrucció número 12 de Sevilla perquè el lletrat de l’Administració de Justícia l’informi si segueix el procés sobre els béns de l’herència d’Eugenia Fernández de Còrdova i Fernández de Henestrosa, àvia de Medina.