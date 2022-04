L’Oficina de les Nacions Unides per als Drets Humans veu «evidències creixents» de crims de guerra a Ucraïna per part de les tropes russes, i l’alcalde Mariúpol denuncia l’existència a la ciutat de fosses comunes amb milers de cadàvers.

Mitjançant un comunicat, l’alta comissionada de l’ONU per als drets humans, la xilena Michelle Bachelet, va assegurar que a Ucraïna les forces armades russes «han bombardejat indiscriminadament àrees poblades, han assassinat civils i destruït hospitals i escoles» i altres infraestructures no militars.

Aquests són els indicis de possibles crims de guerra en aquestes vuit setmanes de conflicte, en el qual «la llei humanitària internacional no només ha estat ignorada, sinó totalment abandonada».

L’atac a l’estació de tren de Kramatorsk el 8 d’abril, que va causar la mort de 60 persones i en va ferir 111 més, simbolitza la falta de respecte a les lleis internacionals que prohibeixen accions militars indiscriminades d’aquest tipus, va indicar l’alta comissionada.

La Missió de Monitoratge de Drets Humans a Ucraïna ha documentat la mort de, almenys, 2.345 civils i 2.919 ferits durant la guerra, encara que Bachelet va subratllar que la xifra real de víctimes «podria augmentar molt més quan surtin a la llum els horrors en zones d’intensos enfrontaments, com Mariúpol».

L’alcalde de la ciutat ucraïnesa de Mariúpol, Vadym Boychenko, va denunciar l’existència d’una gran fossa comuna on hi podria haver enterrats entre 3.000 i 9.000 cadàvers i va mostrar imatges captades des d’un satèl·lit per l’empresa tecnològica Maxar com a prova.

D’altra banda, pel que fa a Mariúpol, Putin va dir ahir que cancel·lava l’ordre d’assaltar la siderúrgica Azovstal amb l’argument de salvar vides, encara que mantenint el bloqueig a la zona industrial.