Amb «moltes ganes» i mirant al cel. Així començarà el Sant Jordi d’avui per als llibreters, però, també, per a una ciutadania que, després de dos anys de restriccions, vol celebrar, com abans de la pandèmia, la gran festa del llibre i la rosa. I això vol dir sortir al carrer, passejar, badar, comprar i oblidar-se de perímetres, mascaretes i cues de seguretat. I si el temps ho permet, tot està pensat perquè així sigui. Tornaran les paradetes de les mil i una entitats al llarg de tot el passeig de Pere III, des de la Ben Plantada fins a Sant Domènec, a més de les que es repartiran pels diferents barris de la ciutat. Una estampa que va desaparèixer fa dos anys i que avui es recupera. Dues xifres: de les 13 parades del 2021 a les prop del centenar d’aquest 2022. Normalitat absoluta.

El tret diferencial? L’anomenat espai per a professionals, que reunirà 5 llibreries, 3 editorials, una revista i una floristeria, davant de la Biblioteca del Casino, entre el restaurant Circus i el carrer de Casanova, a més d’una carpa per a signatures d’autors locals (vegeu pàgina 3). Un tram gestionat per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), a petició del sector i assajat durant els darrers dos anys quan únicament van poder tenir parades els professionals dels llibres i de les flors per les restriccions pandèmiques. Si plou, com explicava Ausiàs Fons, secretari tècnic de la UBIC, no hi haurà «pla B», perquè tampoc no hi ha cap alternativa «fàcil» per encabir a tothom. Tendals i plàstics, com qualsevol altre Sant Jordi. No en serà el primer. Novament, normalitat.

Perquè, el que sí que han constatat els llibreters manresans consultats ahir per aquest diari és que hi ha «moltes ganes» de celebrar, al carrer, el dia del llibre. Però, en previsió del possible mal temps d’avui, coincidien Cristina Blesa, de la Rubiralta, Anna Roca, de la Papasseit i Jaume Escrigas, de la 2 de Piques, els darrers dies ja s’ha notat molt moviment previ a les llibreries: «La gent busca, demana títols concrets, hi ha ganes de regalar, de tornar a viure un Sant Jordi com els d’abans de la pandèmia», subratllava Blesa. I quant a novetats, explicava Escrigas, aquest és un any «de gran collita i diversa».

En un Sant Jordi habitual, els llibreters solen fer entre el 5 i 8% de les vendes de l’any i, com apuntava Antoni Daura, de la Parcir, «en general, cap Sant Jordi és dolent. El 2021 pràcticament es van igualar les xifres del 2019 i enguany, la previsió, és mantenir-les». El Sant Jordi passat es va superar el milió de llibres venuts a Catalunya i es van comprar 4,2 milions de roses. Les perspectives, coincidien els llibreters, «són bones»... si el temps aguanta.

El que diferenciarà aquest Sant Jordi dels habituals prepandèmia serà la manca d’escolars al carrer, que quan s’escau els dies entre setmana aplega un munt de canalla al Passeig. I també al pati del Kursaal per veure l’espectacle del Jan i la Júlia i la llegenda de Sant Jordi, que es podrà trobar en línia, com en els darrers dos anys.