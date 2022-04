Més d’una vintena d’autors i autores locals es van reunir ahir a la Biblioteca del Casino de Manresa, convocats per Òmnium Bages-Moianès, per llegir breus fragments de les seves obres (poesia, narrativa, literatura infantil i juvenil...) en la recuperada Revetlla de Sant Jordi. D’esquerra a dreta, Enric Llort, Jordi Santasusagna, Pep Molist, Imma Cortina, Eugènia Vilaró, Beatrice Nyffenegger, Joan Ros, Jordi Vila, Josep Arola, Alba Badal, G. C. Claramunt, Montserrat Vilarmau, Roser Rojas, Mar Peñarroja, Jordi Estrada, Joan Maria Serra, Jaume Bonvehí, Montserrat Garcia, Llorenç Capdevila, Violeida Sánchez, Rafael Donat i Eva Ferrer. A alguns d’ells també els trobaran avui signant exemplars dels seus llibres a la carpa del Passeig.