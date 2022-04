El Govern espanyol fa un primer pas públic per intentar rebaixar la tensió pel Catalangate, pel cas del presumpte espionatge massiu a líders i dirigents independentistes, d’autoria de moment desconeguda. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, mà dreta absoluta del president Pedro Sánchez, viatja aquest diumenge a Barcelona per reunir-se a les 10 del matí al Palau de la Generalitat amb la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, dona de confiança de Pere Aragonès. Els dos governs van llançar el seu respectiu comunicat anunciant la convocatòria, sense especificar el contingut de l’entrevista, encara que lògicament respon a la indignació del Govern amb l’Executiu central per la infiltració en els mòbils de més 60 dirigents independentistes dels programes espia Pegasus i Candiru, tots dos de fabricació israeliana. Després de la cita, compareixeran davant els mitjans Bolaños, primer, i Vilagrà després.

La convocatòria es produeix després de cinc dies en què el separatisme ha acrescut les seves demandes al Govern. Amb viatge a Madrid d’Aragonès inclòs per coordinar des d’allí una resposta conjunta dels partits afectats. «No té cap sentit que el president del Govern, avui dia, encara no hagi donat cap explicació», li va recriminar aquest mateix dissabte el president Aragonès, abans d’oficialitzar-se el viatge de Bolaños. Des d’ERC ja havien alertat l’Executiu que la seva política d’aliances en el Congrés quedava enlaire després que transcendís l’espionatge massiu, però no els responsables ni els implicats. ERC és el principal soci d’investidura del bipartit.

El Catalangate no va poder evitar acaparar els parlaments polítics d’aquesta diada de Sant Jordi. L’independentisme va redoblar la seva pressió sobre el Govern per exigir-li explicacions sobre el cas d’espionatge massiu a més de 60 líders del procés a través dels seus telèfons mòbils. «No té cap sentit que el president del Govern, avui dia, encara no hagi donat cap explicació», va declarar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui també va afegir que «les explicacions que ha donat fins ara la ministra de Defensa són contraproduents. Dir que el CNI no es pot defensar... qui no es pot defensar som aquestes 60 persones que hem vist envaïda, espiada i vulnerada la vida personal».

Junts tampoc no es van quedar sense dir-hi la seva. «Hi ha gent que demana explicacions, crec que s’hauria d’anar més enllà. Després d’explicacions, hi ha d’haver conseqüències», declarava ahir la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Al mateix moment, el portaveu de Junts, Josep Rius, va declarar que el silenci de Sánchez el feia directament «còmplice» de l’espionatge.

Voluntat de diàleg

Mentrestant, la segona vicepresidenta del Govern espanyol, Yolanda Díaz, va assegurar ahir que s’està treballant per «trobar sortides» al Catalangate. Així, Díaz va apel·lar al diàleg «perquè és una situació molt greu», fet que la líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, va celebrar. «Sempre estarem a favor de les iniciatives polítiques que aclareixin la veritat», declarava.