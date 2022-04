El president d’ERC, Oriol Junqueras, va apel·lar a JxCat, comuns i PSC a «avançar» en la modificació de la Llei de Política Lingüística. «Som conscients que cal protegir més que mai la nostra llengua», va defensar Junqueras en declaracions als mitjans el dia de Sant Jordi. En aquesta línia, va recalcar que cal «protegir» el català «davant la imposició de percentatges». «Estem convençuts que ens en sortirem», va dir el president d’ERC. Tot plegat després que dimecres la Junta de Portaveus ajornés la votació sobre l’acord, que en principi havia de fer-se al ple de la setmana que ve. JxCat va demanar més temps per prioritzar un consens entre partits i entitats.

Per la seva banda, el diputat de la CUP Carles Riera va exigir la retirada de la proposició que modifica la Llei de Política Lingüística i que, al seu entendre, «fulmina» la immersió lingüística. «Afortunadament, el Govern i els partits que donen suport a la iniciativa encara no s’han atrevit a presentar-la al Parlament per la mobilització popular i la lluita de la comunitat educativa», va afirmar.