Polèmica per un vídeo on l’alcalde de Caldes de Malavella i president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, s’encara a uns ocupes i els amenaça amb una destral. Les imatges a xarxes mostren com Balliu discuteix amb els joves i, brandant la destral, els hi diu «Us vull fora» i «A mi m’han pagat perquè us faci fora». Va passar Dilluns de Pasqua. L’alcalde de Caldes explica que, en realitat, l’agredit va ser ell, perquè quan va anar a la seva propietat li van sortir dos joves amb pals i un gos. Admet que es va posar nerviós per una situació que no desitja «a ningú» i que es va defensar amb el primer que va trobar. També diu que el vídeo tan sols ensenya una part del què va passar però demana disculpes per si algú s’ha vist ofès. El vídeo que corre per xarxes socials està gravat amb mòbil i dura uns 45 segons. S’hi veu l’alcalde amb una destral a la mà mentre discuteix amb els ocupes. Balliu els hi diu que els vol «fora» i un d’ells li respon: «Val, marxarem, però de què vas?» en referència a la destral.

La noia, que està asseguda a terra, li demana a Salvador Balliu si és l’alcalde. «Val, però espera tio, que no hem trobat res, que és Setmana Santa», li diu un dels ocupes. El vídeo ja ha provocat reaccions de l’oposició de Caldes. Els tres grups que la formen (SomCaldes, ERC i En Comú Podem) diuen que l’actitud de Balliu és «inadmissible». «Ningú pot prendre’s la justícia per part seva, i menys un càrrec públic com el senyor Balliu», diu l’oposició. Els tres grups estudiaran ara què fer, però ja avancen que no veuen «justificació possible» i que creuen que l’alcalde hauria de dimitir «immediatament».