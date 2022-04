Dues persones van morir dissabte a la nit en un atropellament a l’AP-7 a Tarragona després d’una col·lisió entre diversos vehicles.

Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 22.28 hores. Per causes que encara s’investiguen, diversos vehicles van xocar al quilòmetre 243 i després dues persones van ser atropellades. Una tercera persona va resultar ferida greu i va ser traslladada a l’Hospital Joan XXIII. Amb aquestes ja són 49 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres interurbanes a Catalunya aquest any, cinc aquest cap de setmana. A més, ja són 9 les persones que han mort atropellades, quan durant tot el 2021 van ser 14.

El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència i recorda que en autopistes i autovies està prohibida la circulació de vianants. En cas d’accident, avaria o una altra emergència (com auxiliar altres conductors) cal portar l’armilla reflectora.