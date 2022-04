En 60 anys els nostres boscos han canviat molt i la situació de risc és ara molt més alta. Com podem revertir-ho?

Si. Hi ha hagut un abandonament i una transformació del sòl com a conseqüència d’una societat cada cop més urbana, i això fa que tinguem més bosc, més continu, i amb més població i més infraestructures, i aquesta és la pitjor de les situacions que voldríem. Cal recuperar un cert esponjament a partir d’una discontinuïtat que no tornarà a ser la dels anys 60 perquè no cultivarem en espais que ara són polígons o sense cap interès agronòmic, però hem de buscar aquest equilibri.

Vol dir més cultius, més vinya...?

Necessitarem agricultura, cereal de secà, vinya, olivera, fruita seca, ramaderia extensiva..., un ventall molt ampli de recursos per adaptar-nos a cada territori i a cada ús potencial. També caldrà un canvi sociològic de consum, necessitats i prioritats. I tot això no pot ser d’un dia per l’altre, però ens hi hem de posar. Mentrestant, a curt termini ens hem d’autoprotegir, per exemple, amb franges de seguretat.

Veient l’evolució des dels anys 60, quines zones de la regió central s’han fet més vulnerables?

El Berguedà, Osona o el Moianès pràcticament no han canviat. Ja eren forestals i ho continuen sent, sobretot perquè tenen més territori de muntanya, i aquí la problemàtica podria venir més per un canvi en la tipologia dels boscos pel que fa als seus aprofitament o pel canvi climàtic, que pot portar més sequeres, que no pas pel fet que ara tinguin més bosc, perquè no és així. En canvi, altres com el Bages si que han guanyat molt bosc, i ara tenim una major continuïtat en parcel·les que eren agrícoles. Això augmenta el risc d’incendi.

Si cal el mínim de continuïtat, com és que el Berguedà, eminentment forestal, sigui la comarca de la demarcació amb menys incendis en 20 anys?

La continuïtat del combustible és un dels components de risc, però no l’únic. També influeix la climatologia, la tipologia de bosc, o els usos ramaders, i precisament aquestes comarques més forestals són les que tenen més caps de bestiar pasturant-hi en extensiu, de manera que tenen un sotabosc molt més gestionat.

El Bages és la comarca més gestionada i la que ha tingut més incendis...

Les dades de gestió són dels últims deu anys, i el gruix important d’incendis a la comarca són anteriors, però mai sabrem quant territori s’hauria cremat si no hagués estat tant gestionat. És possible que sovint hagi estat una gestió reactiva, o sigui, postincendi per retirar fusta de zones cremades i de regeneració. Cal més gestió prèvia.

Com es pot aconseguir si falten pagesos i ramaders?

Implica convenis de protecció de la ramaderia extensiva, més facilitats per recuperar antics cultius en zones estratègiques d’incendis, un major foment de la gestió forestal, tenir en compte el paper fonamental dels municipis en l’autoprotecció i en la conscienciació ciutadana, fomentar la pastura arbrada... Per això cal incidir a curt termini en infraestructures d’autoprotecció, perquè tard o d’hora tindrem un gran incendi, i és possible que quan es doni encara no haguem avançat prou.

És possible un incendi mai vist fins ara?

Els anàlisis que s’han anat fent indiquen que la probabilitat d’un gran incendi fora de capacitat d’extinció amb els mitjans actuals és cada vegada més alta perquè cada cop hi ha més dies de risc extrem, períodes de sequera més importants, i més combustible al bosc. Actualment es gestiona cap a un 35 % de la superfície forestal, de manera que cada any tenim més combustible que pot cremar, més continuïtat de bosc, i més boscos enmig d’infraestructures i zones urbanes, o sigui, més bosc més a prop de la gent. O fem un canvi, o ens trobarem amb incendis cada cop més complicats i per als quals caldran més recursos.

Fins a quin punt el canvi climàtic fa més vulnerable el territori?

És evident que el nombre de dies de risc d’incendi augmenten, i que en comarques com el Berguedà els períodes de sequera són cada cop més acusats, i per tant, la gestió que es faci d’aquests boscos serà molt important. I també l’autoprotecció, tenint en compte que ara hi ha situacions que percebem de risc en urbanitzacions del Bages i l’Anoia, i segurament acabarem traslladant aquesta preocupació també al Berguedà.

Tot plegat comporta més inversió i més implicació per part de totes les administracions?

Calen administracions que hi posin recursos, sectors que s’impliquin, i canvis en el consum, administratius, legals i de concepció del territori... S’ha d’acabar amb la tendència a la reforestació, no pas perquè els boscos per si mateixos siguin dolents, sinó que s’ha de fer d’una manera ordenada i estratègica per trencar aquesta continuïtat allà on sigui necessari.