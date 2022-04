La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va exigir ahir que hi hagi dimissions «com més aviat millor» dels responsables de l’espionatge a líders independentistes a través del programa Pegasus, conegut com el Catalangate, i va qualificar d’insuficients les explicacions que ha donat fins ara el Govern central.

«La resposta del Govern de l’Estat és més que insuficient», va criticar en una roda de premsa, perquè, al seu parer, generen incerteses, i va qualificar de cosmètiques les mesures anunciades pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Considera que no hi ha dubtes que l’Estat és al darrere d’aquest espionatge i que el Govern central ho sabia, per la qual cosa va advertir que aquest cas no pot quedar impune, que l’Executiu espanyol no es pot escudar en la llei de secrets oficials i que no es resoldrà en «una investigació interna sense garanties».

Vilalta va defensar que l’Executiu de Sánchez no només ha d’investigar el cas, donar totes les explicacions i aclarir els fets, sinó que també ha d’«assumir responsabilitats», que creu que s’han de traduir en dimissions dels responsables.

Sobre què farà ERC dijous al Congrés dels Diputats en la votació sobre el decret llei del pla de resposta econòmica a la guerra d’Ucraïna, Vilalta va advertir que es plantegen votar-hi en contra però que ho decidiran en els pròxims dies. I sobre si la taula de diàleg es pot tornar a reunir si no hi ha hagut dimissions abans dels responsables del cas, Vilalta va dir que no abandonaran «mai la bandera de la negociació» i va exigir al Govern central que, si realment aposta pel diàleg, generi les condicions perquè la taula pugui avançar.

Per la seva banda, el cap de gabinet de Pedro Sánchez, Óscar López, va defensar que el Govern espanyol «no s’ha amagat» davant del Catalangate i «està fent passes per aclarir tot el que faci falta perquè no té res a témer». En una compareixença a la comissió mixta de seguretat nacional del Congrés ahir a la tarda, López va reivindicar les quatre mesures que va anunciar diumenge el ministre de Presidència, Félix Bolaños, després de reunir-se amb la santpedorenca Laura Vilagrà al Palau de la Generalitat. «No es pot acusar de no donar la cara i de no prendre la iniciativa», va dir en resposta a les crítiques d’ERC, Junts, la CUP, EH Bildu i Unides Podem, que han reclamat explicacions. López és el primer membre de l’executiu de Pedro Sánchez que compareix al Congrés després que s’hagi destapat el Catalangate.

En una atenció als mitjans ahir a Sevilla, la ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, va afirmar que davant la «gravetat» de l’espionatge és «evident que al final hi haurà d’haver una assumpció de responsabilitats polítiques» i va rebutjar assenyalar qui les hauria d’assumir.

En una roda de premsa del partit, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va exigir la creació d’una comissió d’investigació al Congrés sobre el cas d’espionatge polític a independentistes, i va demanar suspendre les relacions amb el govern central fins que aquesta no es constitueixi. «O comissió o complicitat», va afirmar Sànchez, que va dir que les explicacions i investigacions del Govern central no poden quedar circumscrites a la comissió de secrets oficials ni a una comissió interna.