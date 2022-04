El jutge del cas Volhov ha encarregat un informe a l’Agència Tributària per esbrinar si l’empresari i excàrrec de CDC David Madí, investigat per tràfic d’influències, va cobrar comissions per «actes presumptament il·lícits» entre els anys 2019 i 2020.

En una inerlocutòria, el titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha acordat noves diligències d’invetigació sobre Madí, de qui sospita que va utilitzar els seus contactes polítics a l’abric del procés –va ser membre de l’«estat major» que va organitzar l’1-O– per afavorir els seus negocis, vinculats a sectors com el mercat de l’aigua. El jutge recorda en el seu escrit que, quan va ser preguntat per les gestions que va dur a terme per a altres empresaris en diverses conselleries, Madí va sostenir que estava autoritzat a fer visites d’aquest tipus, ja que consta com a «lobbysta» al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat. Amb tot, el magistrat afirma que ha comprovat d’ofici que ni Madí ni altres societats vinculades a ell consten al Registre de Grups d’Interès.