El president andalús, Juanma Moreno (PP), va pitjar ahir el botó electoral cinc mesos abans de la fi de la legislatura, amb l’argument de la crisi econòmica i la falta d’un pressupost, i va fixar per al 19 de juny uns comicis que també suposaran el primer gran test per a Alberto Núñez Feijóo. Seran unes eleccions andaluses amb marcat perfil nacional, ja que permetran calibrar si hi ha erosió al PSOE de Pedro Sánchez, com ha quedat el PP de Feijóo després de la renovació de fa unes setmanes, o fins on està pujant Vox, encara que amb els matisos autonòmics. Moreno, que sempre ha assegurat que el seu desig era esgotar la legislatura fins a final de novembre, aposta per avançar els comicis a juny, en el que per a ell és només «un avançament tècnic».