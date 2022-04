Rússia va declarar ahir un nou alto el foc per a l’evacuació dels civils refugiats a l’acereria Azovstal de l’assetjada ciutat ucraïnesa de Mariúpol, en la jornada prèvia de les consultes a Moscou amb el secretari general de l’ONU, António Guterres.

«La Federació Russa declara pública i oficialment que no hi ha cap obstacle perquè els civils surtin d’Azovstal, excepte la decisió de les pròpies autoritats de Kíiv i dels comandants de la formacions nacionalistes de retenir civils com a escut humà», va afirmar el general Mihaïl Mizíntsev, el cap del centre de Control de Defensa Nacional de Rússia, en un comunicat. Al mateix temps, Moscou va tornar a posar en dubte la presència civils a les «catacumbes» d’Azovstal, on es refugiarien entorn d’un miler de persones, inclosos dones i nens, segons Kíiv.

Guterres mantindrà avui consultes sobre la campanya militar russa a Ucraïna amb el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, i després serà rebut pel president, Vladímir Putin, segons va informar el Kremlin.

L’alto el foc va entrar en vigor al matí, però el comunicat castrense no va precisar quan havia d’expirar. Les unitats de les Forces Armades de Rússia i les milícies de la república popular de Donetsk van prometre retirar-se a una distància raonable i permetre l’evacuació de civils «en la direcció que ells triïn». Rússia, que va destacar que el corredor humanitari està obert les 24 hores des de fa més d’un mes, va exigir a les autoritats ucraïneses que «de manera immediata ordenin als comandants de les formacions nacionalistes que els posin en llibertat». Iryna Vereshchuk, vice primera ministra ucraïnesa, va dir que un corredor humanitari anunciat unilateralment per una de les parts en conflicte no pot ser considerat segur per als evacuats. «Això seria possible de creure si els russos no haguessin sabotejat en moltes ocasions els corredors humanitaris», va subratllar.