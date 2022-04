Un consorci internacional liderat pel científic de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona Eduard Batlle ha descobert l’anticòs MCLA-158, el primer candidat a fàrmac dirigit a cèl·lules mare canceroses de tumors sòlids que prevé la propagació del càncer i la metàstasi.

Batlle, cap del laboratori de Càncer Colorectal de l’IRB, en col·laboració amb l’empresa biotecnològica holandesa Merus N.V., va publicar ahir a Nature Cancer les dades preclíniques que han conduït al descobriment de l’MCLA-158 i el seu mecanisme d’acció sobre les cèl·lules mare del càncer. Segons l’IRB, amb el nom comercial de Petosemtamab, l’anticòs MCLA-158 bloqueja l’expansió del càncer a altres òrgans i frena el creixement dels tumors primaris en ratolins als quals han implantat cèl·lules tumorals de pacients amb càncer de còlon. La recerca, a més, estableix les bases per incorporar l’ús d’organoides en el procés de descobriment de fàrmacs. Els organoides són mostres derivades de pacients que es poden conrear i que reprodueixen el comportament del tumor al laboratori.

Fins ara, exploraven la seva utilitat en la medicina personalitzada del càncer, però per descobrir l’MCLA-158, per primera vegada han utilitzat un biobanc d’organoides de pacients amb càncer per discriminar entre centenars de nous anticossos quin d’ells era més efectiu i adequat per a la majoria dels pacients. A l’octubre del 2021, Merus ja va publicar dades preliminars sobre l’anàlisi de l’eficàcia de l’anticòs, basats en el seu assaig clínic, encara en curs, de fase 1 d’expansió de dosi. En aquest assaig clínic s’investiguen la seguretat, tolerabilitat i activitat antitumoral de la monoteràpia amb MCLA-158 en carcinomes de cèl·lules escamoses de cap i coll (HNSCC). En l’assaig, tres de set pacients amb HNSCC van aconseguir remissions parcials, i un d’ells va aconseguir una remissió completa, mentre que en els set pacients va haver-hi una reducció del tumor. «Vam començar a investigar les cèl·lules mare del càncer fa 15 anys. El camí per arribar fins a aquí ha estat apassionant, però també molt complex. La medicina del futur comença aquí», va dir Batlle.