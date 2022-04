El Tribunal de Comptes, l’organisme encarregat de fiscalitzar partits polítics i institucions públiques, analitzarà a partir d’ara també el pressupost de la Casa del Rei, que enguany és de 8,4 milions d’euros. És una de les mesures que el Consell de Ministres va aprovar ahir per donar cobertura legal i més transparència al funcionament de la prefectura de l’Estat. El Govern ho va fer només unes hores després que Felip VI comuniqués el seu patrimoni (2,6 milions d’euros). La Moncloa i la Zarzuela s’han coordinat per impulsar la regeneració de la monarquia, una institució en crisi pels escàndols sobre Joan Carles I. La reforma no inclou la informació sobre el cost real de la Corona (disseminat per diferents ministeris) ni delimita la inviolabilitat del Rei, un escut legal que ha salvat l’emèrit i que Pedro Sánchez va dir que considera «producte d’una altra època».