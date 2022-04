EUA va aplegar ahir a la base aèria nord-americana de Ramstein, prop de Frankfurt (Alemanya), a representants d’una quarantena de països per coordinar l’enviament d’armes al Govern d’Ucraïna. El fòrum, en el qual van participar un bon nombre d’estats aliens a l’OTAN, va acordar reunir-se amb una periodicitat mensual per avaluar amb major efectivitat les transferències d’armament i adequar-les a la realitat que es pugui viure sobre el terreny. La sintonia entre els assistents va ser bona, fins al punt que fins i tot Alemanya, país tradicionalment reticent a incrementar la seva implicació en la guerra ucraïnesa, va anunciar l’enviament de tancs tipus Gepard, amb capacitat de defensa antiaèria.

El principal objectiu de la reunió consistia a «generar capacitats addicionals per a les forces ucraïneses», segons havia dit dilluns el secretari de Defensa estatunidenc, Lloyd Austin. I per la satisfacció mostrada pels representants nord-americans, la trobada va satisfer les expectatives de Washington. «Com podem veure avui, nacions de tot el món es mantenen unides en la nostra determinació d’ajudar Ucraïna en la seva lluita contra l’agressió imperialista russa», va assegurar Austin a l’inici de les converses. «Ucraïna clarament pensa que pot guanyar, així com tots els que estem aquí», va continuar. Entre els 40 països convidats hi ha els aliats europeus dels Estats Units, però també països més llunyans com Austràlia i el Japó, que temen que una victòria russa a Ucraïna estableixi un precedent i encoratgi les ambicions territorials de la Xina. Finlàndia i Suècia, països tradicionalment neutrals que s’han plantejat l’ingrés en l’OTAN des de la invasió d’Ucraïna per les forces russes, també estaven en la llista de convidats.

D’altra banda, el líder rus, Vladímir Putin, va discrepar ahir radicalment en la seva valoració del conflicte a Ucraïna amb el secretari general de l’ONU, António Guterres, qui no va dubtar a dir «invasió» a la campanya militar de Rússia, a la qual va cridar a col·laborar amb la comunitat internacional en l’obertura de corredors humanitaris. «És totalment evident que existeixen dues posicions diferents sobre el que ocorre a Ucraïna», va constatar Guterres en roda de premsa.

Guterres, que va viure moments de tensió en les seves consultes amb el ministre rus d’Exteriors, Serguei Lavrov, va constatar que Rússia defineix l’actual conflicte com «una operació militar especial», mentrestant, «segons l’ONU (...), la invasió russa a Ucraïna és una violació de la integritat territorial d’un país que contradiu els estatuts de l’ONU». Una preocupació que s’aprofundeix a causa de les «persistents informacions de violacions del dret humanitari internacional i de possibles crims de guerra», va assenyalar, en recalcar que aquests fets «requereixen una recerca independent». «El territori d’Ucraïna va ser envaït», va reiterar durant la seva reunió amb Putin al Kremlin.

Aquesta visió va ser rebutjada per Putin, que va defensar la legitimitat de la «operació especial militar» a Ucraïna en apel·lar al dret a l’autodeterminació dels pobles. Putin va posar com a exemple el precedent de Kosovo i va destacar que havia llegit «personalment tots els documents del Tribunal Internacional de l’ONU». «Recordo perfectament el veredicte del Tribunal Internacional, que va afirmar que determinat territori d’un Estat no està obligat a demanar permís per declarar la seva sobirania a les autoritats centrals del país», va indicar. Per això, va assegurar Putin, «si aquest precedent existeix, les repúbliques del Donbás també podien fer-ho. Per part nostra, rebem el dret a reconèixer-les com a Estats independents» i posteriorment donar-los l’ajuda militar «contra l’Estat que duia a terme una operació militar contra elles».