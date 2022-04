La Fiscalia ha demanat al jutge que revoqui el tercer grau restringit de l’exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos, que li permet passar el cap de setmana fora de presó, argumentant que encara «minimitza» els delictes de corrupció que va cometre i només els reconeix parcialment.

Segons van informar a Efe fonts jurídiques, el ministeri públic va presentar ahir un recurs davant el jutjat de vigilància penitenciària per demanar-li que revoqui la decisió del Departament de Justícia de concedir el tercer grau restringit a Bustos, qui va ingressar a la presó el 12 de gener per complir la seva segona condemna per corrupció de l’anomenat cas Mercuri. Al seu escrit, el ministeri públic raona que és prematur concedir el règim obert a Bustos, encara que sigui restringit, atès que no es pot considerar que estigui rehabilitat, com ho demostra que en les entrevistes amb els tècnics tendeix a «minimitzar» la gravetat dels fets que va cometre.