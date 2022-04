A Catalunya, la xifra acumulada de casos confirmats de coronavirus ha superat els 2,5 milions, segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat.

Concretament, 2.544.331 positius confirmats, que es redueixen a 2.459.143 si només es tenen en compta les proves PCR i de test d’antígens.

La darrera setmana analitzada es van comptabilitzar 10.146 nous casos a Catalunya mentre que la setmana anterior van ser 9.027.

Cal tenir present que Salut comunica ara les dades dos cops per setmana i concentra les proves diagnòstiques en les persones més vulnerables o els pacients greus.

El Departament de Salut va declarar ahir 8 ingressats més per covid-19, 954 en total a Catalunya, i un crític menys a les unitats de cures intensives respecte a l’últim balanç, divendres passat. En total hi ha 32 persones amb necessitat de cures intensives. També s’han registrat 5.677 nous casos confirmats per PCR o test d’antígens.