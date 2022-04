El Govern ha acceptat finalment tramitar com a projecte de llei, tal com demanaven el PP i altres partits, el decret amb les mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna que es debatrà avui al Congrés.

Fonts de l’Executiu van informar de la decisió d’acceptar aquesta tramitació com a projecte de llei per permetre les aportacions dels grups parlamentaris. Aquest compromís farà possible que el decret aconsegueixi els suports necessaris per a la seva convalidació, entre ells l’abstenció del PP que havia posat aquesta condició «a canvi de facilitar l’aprovació del decret».

L’anunci del Govern arriba després que el sotssecretari d’Economia del PP i conseller andalús, Juan Bravo, enviés una carta a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, demanant negociar una sèrie de condicions per donar suport al decret anticrisi. La formació liderada per Alberto Núñez Feijóo demanava al Govern no només la seva tramitació com a projecte de llei, sinó també la inclusió en la futura norma d’una rebaixa fiscal a rendes mitjanes i baixes, una reducció de l’IVA de l’electricitat, mesures per agilitar la gestió dels fons europeus i una reducció de la despesa burocràtica i política.

A la seva carta de contestació al PP, Montero diu que es tramitarà el pla com a projecte de llei «amb la seguretat que les mesures previstes en aquest reial decret llei afavoreixen a la ciutadania i pal·lien, en gran manera, els efectes de la guerra, fent costat als col·lectius més vulnerables i als sectors productius més afectats en aquesta crisi».