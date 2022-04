El jutge que investiga el cas Volhov de presumpte desviament de fons al procés ha citat a declarar com a investigat l’empresari rus Alexander Dmitrenko, a qui un informe de la Guàrdia Civil situa com a enllaç de l’expresident català Carles Puigdemont a Rússia.

En una providència, el titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, cita a declarar l’empresari el 31 de maig, segons va avançar El Periódico de Catalunya i van confirmar a Efe fonts jurídiques. Informes de la Guàrdia Civil del cas Volhov vinculen Dmitrenko amb una operació de compravenda de petroli entre companyies russes i xineses investigada pel jutjat per possible finançament il·legal i assenyalen que l’empresari va ser clau en els suposats contactes de l’entorn de Puigdemont amb el Kremlim a la recerca de suports al procés. El jutge ha imputat l’empresari, de qui sospita que podria estar relacionat amb els serveis d’intel·ligència russos, per haver facilitat els contactes a Rússia de Josep Lluís Alay, també investigat.